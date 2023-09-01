颱風蘇拉｜屋苑發通告10號風球停升降機　網民提3大原因指合理

超強颱風「蘇拉」吹襲香港，天文台發出8號風球，預料蘇拉會在今晚至明早最接近本港，考慮在下午6時至8時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。本港討論區及facebook群組流傳1張天水圍居屋屋苑的通告，稱若天文台懸掛10號風球，會暫停所有升降機運作。

照片引起熱議，有網民批評管理處未考慮緊急情況，「全港唯一打風休息嘅升降機」。不過許多人解釋，有3大原因要暫停升升降機運作，又舉例山竹襲港時，多區出現困𨋢情況。翻查資料，2018年山竹襲港時，多區升降機被「吹壞」，其中將軍澳有屋苑升降機房吹爛入水，導致有9部升降機要維修。



網傳圖片顯示天水圍有屋苑發通告，稱若天文台發出10號風球會暫停升降機。 （連登討論區圖片）

今日本港部份facebook群組及連登討論區流傳圖片，顯示天水圍居屋屋苑於8月31日發通告，題為「有關：懸掛十號風球升降機事宜」，指若天文台發出10號風球，「為免升降機受損，本苑將會暫停所有升降機，不便之處，敬請原諒」。

有網民表示未曾聽過打風要停𨋢，質疑高層住戶急需入院怎處理，「啲人有咩事要叫白車，冇𨋢點推床，咁做都有壞處個喎」、「10號風球可以點破壞部𨋢？佢哋個屋苑用開籠𨋢㗎？」，又揶揄住戶應該檢視保安有沒有行樓梯巡樓。

網傳圖片顯示天水圍有屋苑發通告，稱若天文台發出10號風球會暫停升降機。 （資料圖片）

然而，許多人解釋10號風球暫停升降機有安全考量，「無知唔好岀嚟X啦，電壓問題，水浸入𨋢井可以好大問題」、「當大廈被風吹到某一角度，部𨋢就會自動鎖死，到時又唔知幾耐先救得返入面個人」、「升降機受損又咪係要業主夾錢整」。網民言簡意精歸納出3點，「供電唔穩定、大風吹成棟樓會搖，令到升降過程中可能有意外、停𨋢會升到最頂層，避免大雨入水落𨋢井整濕」。

網民提及2018年山竹襲港時亦有類似情況，「上次山竹都好多困𨋢case」，認為若管理處修改一下通告寫法，住戶會更容易接受，「寫做為保護各住戶安全成件事咪好睇」。

翻查資料，2018年山竹襲港多區升降機被「吹壞」，有升降機事後因為電壓改變故障，出現「困𨋢」情況，有屋苑升降機房更被吹爛導致入水，其中將軍澳廣明苑有9部升降機入水要維修，工程費用要過百萬。

（綜合）