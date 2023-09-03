不滿被打尖　巴士阿伯大戰後生仔累全車停駛　司機忍無可忍1招KO

搭巴士打尖是不文明行為，更隨時釀成爭執。本港網絡近日瘋傳1段「巴士阿伯大戰後生仔」影片，片中九巴車廂內老伯與後生仔正在互罵，疑有推撞，其間老伯批評後生仔打尖，後生仔則叫老伯不要推他，否則報警。2人爭執不停，司機於是停下巴士處理紛爭，最終成功解決問題，獲網民大讚「司機好專業」、「車長真心型」。



網絡近日瘋傳1段「巴士阿伯大戰後生仔」影片，片中九巴車廂內老伯與後生仔正在互罵，疑有推撞。（影片截圖）

有網民日前在Facebook群組「好fashion呀你」上載該段「巴士阿伯大戰後生仔」影片，留言「點解而家啲人搭車都可以咁燥？」。

影片長49秒，見到1名老伯與1名後生男子，在前往黃大仙摩士公園泳池的九巴車廂內爭執。影片一開始，後生男子指着老伯說「你推我啊！」，老伯回應「我無推你啊」，後生仔即說「有閉路電視，你而家推我我報警！」。老伯未有停口，反嗆「報（警）啊！」。

「巴士阿伯大戰後生仔」過程逐格睇▼▼▼

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由於2人聲浪太大，正駕駛的司機要停下巴士處理紛爭。老伯隨即向司機指出「（佢）要報警啊，佢仲要打尖，佢仲要報警」，司機則表示「停低喺度畀你哋解決」。老伯之後向後生男子表示「要報咪報囉！」後生男子強調「我話你聽啊，你唔好推我啊！你可以出聲，你唔好推我！」，老伯反指「乜X嘢啊！你唔好指我啊！」。

見2人爭執升溫，司機插話說「你哋嘈到其他人，我唔係話邊個啱邊個錯，其他人都係趕時間。大家都唔好嘈，好無？唔好阻住時間先好無？唔該晒啊」。司機介入後，2人終停口，後生男子隨即走往上層，老伯則在下層座位坐下，但仍相當「勞氣」，「X你老母，打尖仲喺度…」。

司機介入後，2人終停口，後生男子隨即走往上層，老伯則在下層座位坐下。（影片截圖）

影片引來網民熱議，大讚司機做得好，「司機好專業！」、「調解專員」、「司機做得好好吖」、「車長真心型」。也有網民批評打尖行為，「好多搭巴士好自私的」、「而家好多坐喺一邊當排隊嘅x街，車來就衝去你前面上車」、「一車都係座位，打乜嘢尖呢？」、「大家都上到車咪算囉，嘈乜x嘢」。