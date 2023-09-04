海葵颱風｜1晚降雨逾百毫米　「三合院變泳池」台男游泳苦中作樂

海葵颱風3日替台灣中南部帶來豪大雨，屏東縣高樹鄉也因此淹水。



有民眾發現自家三合院積水半個輪胎高，連路面都看不見，乾脆和朋友在水裡游泳並將過程分享出來。

住宅水浸有人索性跳下水游泳苦中作樂（點圖放大瀏覽）：

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根據台灣氣象局資料顯示，屏東縣高樹鄉3日晚間6時開始下大雨，至晚間8時累積雨量已達104.5毫米。

住在廣福村的溫姓村民趁著大雨外出查看，發現一旁舊式三合院前庭周圍全是淹水，再繼續下雨可能會淹水到半個輪胎高。

點圖放大看看海葵颱風對屏東地區的破壞力：

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他拿出手機記錄淹水情形，笑稱「舊家前庭已經可以游泳，太誇張」，他的朋友更是直接泡進去「戲水」，苦中作樂。

屏東縣府稍早因風雨宣布4日停班停課，縣府提醒縣民務必注意強風、嚴防豪雨，沿海低窪地區留意積淹水，若無必要不出門，民眾如遇緊急情形可撥打119通報。

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