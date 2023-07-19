韓國暴雨成災　隧道水浸釀14死　已逃出巴士司機回頭救乘客慘犧牲

韓國連日豪雨，發生地下道嚴重淹水事故。



一輛行經地下道的巴士，死傷最嚴重，其中一名罹難者，還一度打電話向朋友求救，沒想到洪水來得太快，來不及逃難。一名巴士上的媽媽，事發當天才打電話提醒兒子要小心，沒想到自己遇難。

而這輛巴士的司機一度逃脫，卻為了回去救乘客，也跟著被大水淹沒。

已逃脫巴士司機為救乘客喪命 原定今年參加兒子婚禮（點圖了解更多）：

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車子行經之處都激起不小浪花，韓國大雨從上週就開始下，這場雨究竟還要下多久？據韓聯社報道，這波梅雨週四會漸緩，但週末開始再次受鋒面影響，全國各地又開始降雨。

暴雨不停韓國各地出現土石流跟洪水災情，救援工作相當困難也很危險，在慶北醴川市因為發生土石流，到現在還有500人無家可歸。有居民說事發當下因為太過緊急，門被泥流堵住了只好從窗戶逃跑，在地基已經很脆弱的情況下，還有發生更多土石流的風險增加救災困難。

至於在忠清北道清州市的地下道淹水事件，現在所有失蹤者都已經找到。這起地下道淹水意外累計14人罹難，最新找到的罹難者是60多歲婦女。

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隨著罹難者身分被指認出來，更多心碎的故事也曝光了，一位從京畿道來的男子表示，事發當天他的媽媽才和他通了28秒電話，提醒下大雨出門要別小心，沒想到之後就傳來母親失蹤的消息，最後他透過警方照片證實，身穿花洋裝的媽媽搭上了這部死亡巴士。罹難者家屬受訪時表示：「我的姪女是獨生女，他們就這麼一個女兒賠償金不重要。」

另一位家屬哭到難以開口，說他的姪女當時和朋友要到養老院幫長者復健，事發當下還打給朋友求救說，巴士裡水越來越多正設法破窗結果不幸罹難。

同樣罹難的還有巴士司機，據調查司機一度脫困，但為了拯救乘客又跑回去。司機家屬指：「車上還有乘客所以我哥回去，要他們打開窗戶逃走，他也幫忙打破了窗戶，然而這位司機最後罹難，再也不能參加原定今年舉行的小兒子婚禮。」

罹難司機因為當時下大雨，想改開地下道沒想到反而踏上死亡之路，同事為他抱不平，指出當下出事的地下道，根本沒有交通管制。韓聯社報道指，雖然發布了洪水警報，但清州市政府和忠北道廳，並未採取包括道路管制在內的適當措施。

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韓國東亞日報披露，警方接獲淹水通報要去處理卻跑錯地方，出事的是1號地下道，警察跑到1.3公里遠的2號地下道延誤了救難時機，另外不只沒有交通管制，地下道附近的河岸蓋橋工程，可能也是意外發生的原因之一。韓聯社報道，附近居民表示地下道淹水，是因為臨時堤防施工不良，如果有把因為施工削低的堤防修好，就不會發生災難，但這堤防竟然是用砂土和垃圾堆的，品質很差，而考量到橋梁高度，臨時堤防會比現有堤防要低。

地下道附近的美湖江發布洪水警報後四小時，六萬噸洪水就從變低的臨時堤防沖過去，才發生意外。專家認為韓國政府把預算花在救災而不是防災，類似災難才會不斷上演。首爾地質學教授Lee Su Gon指：「地方政府每年撥1%到2%預算作為救災基金，在分配上有30%用於防災措施，70%用於救災修復，但在發達國家是70%用於防災，30%才用於救災修復。」

韓國總統尹錫悅到場視察時指：「我們一定會好好處理，盡一切努力恢復村莊。」看到來視察的韓國總統尹錫悅，災民忍不住激動落淚緊握他的手不放，不過尹錫悅也遭到民眾質疑，甚至拿今年G7峰會前意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）為了國內水災提前回國的案例，痛批尹錫悅只會作外交完全不管內政。

據韓聯社報道，在野黨持續指出國內受災慘重時，坐鎮中央的指揮塔都不在位置上，執政黨則展開心理戰喊話停止政治鬥爭。尹錫悅的支持度因為北約峰會和第一夫人的工程自肥嫌疑，已經連兩週下滑支持度只剩下38.1%，這場致命的淹水災難，恐怕讓民眾對他的信心持續探底。

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