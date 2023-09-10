夾公仔睇清一個人！暖男型爆掏錢贊助女友繼續夾　結局小學雞到暈

夾公仔機遍布各地，不少人都喜歡夾公仔時的刺激感。



日前，有女網友在Dcard上分享，她與男友一同去夾公仔店，在自己把50元（台幣，下同）花完後，對方即掏出100元給她。

原PO透露，後來因自己無夾到任何東西，男友便不開心的向她說：「妳什麼都沒夾到！」並與原PO冷戰三天。

男友還表示原本那些錢是要用來買…… 點圖看原文全文及網民抵死報復建議：

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原PO說明，近期她與男友一同去夾公仔店玩，但因自己過去沒有夾公仔的經驗，因此她決定花完錢包裡50元的零錢後，就與男友一起離開。

她表示，後來自己什麼都沒有夾到，而男友見她有點失落，便帥氣的從錢包掏出100元給她。

原PO分享，自己當下開心的接下男友的100元，卻依舊沒夾到任何東西。不過，原PO男友卻突然開始臭臉，她指出，自己發現對方情緒不對後，就不斷追問男友生氣原因，最後才發現對方是因她沒夾到東西而不開心。

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無故被男友生氣的原PO感到十分不滿，她透露，男友還強調，因原PO將錢全部花完，使他無法買到原先想要的東西，才會如此氣憤。

她表示，得知男友生氣的原因後，她非常傻眼，並透露自己與男友因此已冷戰三天，並直言：「真的覺得很無辜，被氣的很莫名其妙！」

貼文底下，許多網友吐槽原PO男友太幼稚，「沒事的，錢也是他自己想從錢包掏出給妳的，這種一律建議放生」、「我出1000元，妳慢慢夾」、「妳不想為了他給妳錢而生氣，那直接把錢算清楚就好」、「還他150，送他利息，不要理他了」。

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其中，「笑死，我給妳100塊，妳再換成1元硬幣砸他」留言引發眾多迴響，網友紛紛加碼，「我也提供100」、「我加碼直接湊1000個一元，欠砸」、「算我一份」，共已湊夠「14,586個1元準備砸向原po男友了」。

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