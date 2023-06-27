晴天霹靂！小三突上門㩒鐘自稱「有咗3個月」　向人妻提驚人要求

當外遇不倫事件爆發時，就算當事者意圖悔改，但已經造成的傷害，卻也可能就此補不回來。近來在日本，就有這麼一則感情糾紛。



根據日本媒體「ananweb」報道，一位化名秀美的35歲女性，過去曾在28歲時結過一次婚。

丈夫是她大學時認識的一位男子，雖然畢業後兩人一度失去聯繫，但兩年後又再度重逢，正式交往結婚。

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30歲左右時，秀美認為差不多該要有孩子了，但是丈夫的態度卻一直很猶豫，兩人也沒什麼行房的機會。有一天，當丈夫和其他男性友人外出時，突然有位女子按了秀美家的門鈴。

這位女子自稱是丈夫公司的後輩，並且單刀直入告訴秀美，表示她和秀美丈夫有一腿。兩人外遇的時間已經長達3年，甚至女子還已經懷有3個月的身孕了。女子要求秀美放棄婚姻，好讓她能夠和丈夫正式結為夫妻。

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聽到這個消息，讓秀美感到有如晴天霹靂。後來丈夫回來，在當面對質下，也坦承了外遇的事實。

為了冷靜下來，秀美決定先和丈夫分開，到朋友家暫居一陣子。接著秀美發現，雖然丈夫確實有不倫行為，但是女方懷孕則是捏造的，目的只是想逼秀美和丈夫離婚。

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經過一番波折後，丈夫決定和外遇對象斷絕往來，秀美也結束分居。

然而因為外遇事件影響，使得她始終無法再次信任丈夫，最後也無法完全修補兩人的關係，只能決定離婚。

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