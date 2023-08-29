去到日本先話要買「15個風筒做手信」激死男友　之後要求更離譜

「我是第一次去日本，男友說要跟我來一個五天四夜的甜蜜浪漫日本之旅。」



一名女網友在日本旅行途中發文抱怨男友的「小氣」行為，豈料反被網民圍攻。「他說我只要負擔自己想買的東西跟吃飯就好，其他旅遊的部分包含機票跟酒店他會全部負擔，可是這趟旅程我從原本的期待，變成對人性的失望，甚至對他非常生氣，氣到想跟他分手……」

網民一面倒直斥原PO離譜 點圖放大看原文及網友留言：

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「第一天男友說要帶我去東京吃飯 ，我是滿開心的啦！可是我們馬上就吵架了，畢竟我要出國前就有做功課，大家都說日本北海道的海鮮很新鮮，我也想去那邊吃看看，結果男友說東京的也一樣，叫我在東京吃就好。」

「後來我問他那吃飯前可以先去藥品美妝店或商場嗎？因為日本藥品美妝跟電器都非常好，尤其是日本家電很值得購買，最熱銷的商品就是日本的風筒，所以我就想給我家裡人都帶一支回去，再加上朋友聽到我要去日本玩，我也主動說會幫她們代購一支風筒回來，加起來也不過也才15支風筒。」

「結果男友聽到要買15支風筒，他就說我的行李廂哪有那麼多位子可以放？我跟他說不用你管，他就忽然對我大吼說，要去吃飯還是去買風筒只能選一個，不可能讓我買完東西又回來酒店放東西，然後再去吃飯。我不懂為什麼就不行？然後我就選擇了去買風筒，畢竟我都答應家人跟朋友了，要是我沒買一定很丟臉。」

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「後來我還是選擇去商場買風筒，因為我真的不想丟臉，去商場的路上，我看到有賣超級大顆的水蜜桃，跟我愛吃的葡萄，我想買回去跟我家人分享，所以我買了10顆水蜜桃加兩串葡萄。男友問我買那麼多吃的完嗎？我說不用你管，買完水果後，男友就帶我去商場買風筒。」

「誰知道買風筒要結帳時我錢不夠，還有9支風筒無法結帳，男友也只是再旁邊看，完全沒有想幫我出的意思。我就跟他說，你可以當作送禮的方式，送9支風筒的給我家人嗎？畢竟我家裡人平常也很照顧他，送幾支風筒真的還好吧？況且比起買食物回去送我家人吃，風筒才更實用吧？結果他聽到我這樣說，他當場直接走掉，我整個傻眼，那瞬間我感到很心寒，我家人對他那麼好，他怎麼那麼不懂孝順？」

「後來我追上他，我跟他說如果你不想買那就算了，那9支風筒的錢就當我跟你借的，回台灣我會還你，他就跟店員借紙筆叫我寫欠條，說怕我之後不還他，他到底什麼意思？」

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「回酒店後，我問他你行李東西多嗎？可以借我放風筒跟水果嗎？他直接不回應我，我也懶得理他的脾氣，但我又想到風筒和水果沒位子放，想說先主動和好，說不定他消氣後就會答應，所以我就問他說你要吃泡麵嗎？我泡給你吃。結果他也不回應我，我後來就只泡自己的。」

「結果現在別說吃美食了，連路邊小吃都沒吃到，真沒看過一個男生那麼小氣又小心眼然後還不大方的。但後面還有好幾天，我是不是只能忍忍？然後他現在把我一個人丟在，酒店裡面，人也不知道去哪裡了，請問大家我現在要怎麼辦？」

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