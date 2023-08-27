女網友先後和前度及現任男友上床卻懷孕　醫生教這樣測出爸爸是誰

七夕情人節剛過，若沒好萬全防護措施，恐怕就要鬧出「人命」。



一名台灣女網友求助婦產科名醫蘇怡寧，透露自己間隔一周床戰前、現任男友，但「前任一直是軟鳥」，最後是DIY射出，如今驗出懷孕了，「怎麼知道肚子裡孩子是誰的」。

對此，蘇怡寧根據描述推測「誰是爸爸機率大」，坦言最保險做法一律建議親緣鑑定。

不過唔做鑑定都可以咁推測 網民：看完只替孩子感到憂心（點圖放大閱讀）：

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名醫蘇怡寧在臉書分享有女網友私訊，內容指出：「我懷孕了，我有吃排卵藥所以MC（生理期）很正常每個月X號來，上個月有跟前任上床，時間是X號，但他一直都軟鳥進入也沒有完全做完，且最後自己打手槍射出來，我男友7/X有做也有射精，我怎麼知道肚子這個是誰的？可以請您給我參考資料嗎？」

針對誰是孩子的爸爸，蘇怡寧回覆女網友，表示可至門診請醫師根據胚胎大小稍微推測。另也補充，「真的要問我，根據你的描述，軟鳥男機會比較大」。

不過為了避免前任現任對號入座，他也將訊息所寫到的日期塗掉，並表示現任在前、軟鳥男在後，只差1周，但軟鳥男時間較接近推測的排卵期，「看起來軟鳥男精子好像蠻厲害的」。

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蘇怡寧表示，若真的要預測，首先必須確定女方生理期是規則的，然後先預測本來該來的經期時間，「往前推14天前後2天」就是最可能受孕的時間，若有使用排卵試紙或量基礎體溫會更好判斷，「但經常會問這種問題的通常都不會測」。

蘇怡寧無奈地說，人有失足、馬有亂蹄，月經也一樣，排卵的不確定性永遠會殺你個措手不及。不過，她也提出用超音波根據胚胎大小做推測，也具有一定參考價值，畢竟相差1周，比差1、2天容易一點，但世事無絕對，最保險的做法一律建議親緣鑑定。

蘇怡寧直戳痛點地說，「畢竟和軟鳥男之間一定有一些問題才會變前任，然後現任應該你也不太滿意才會回去找前任」，奉勸坦誠以對應該才是最佳做法。

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不少網友被有如八點檔的劇情嚇到一早精神都來了，直呼「好有勇氣的詢問」、「以為是暖男，結果是軟男」、「看完內文後只替孩子感到憂心」、「為什麼不保護好自己？保險套是很好用的東西」、「鳥不厲害，但是精子很強」、「我到底看了什麼」、「人生就是這樣複雜」。

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