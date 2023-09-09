升降機遇快槍俠？男子下身3次射液體片瘋傳　短褲女長髮腰間沾污

女生獨自外出真的要小心！台灣網上流傳1段於上周日（9月3日）某升降機內的閉路電視影片，顯示有相信互不相識的男女同處升降機內，當女生站近升降機門準離開時，男子竟然於其身後噴射出不知名液體，有液體更沾上女生的長髮上。片段惹來網民熱議，不少人都覺得是男子自瀆後的精液，不過由於噴射速度迅速，令上傳片段者笑指是「快槍俠」，而男子的行為亦受到一致譴責，「有病就去看醫生，妨害風化的社會敗類」；惟有人覺得只是惡搞影片，「是男生都應該知道精子要射這麼遠不簡單耶，且他量體每次都均多」。



台灣網上流傳升降機內的閉路電視畫面，有男子於女生身後噴射出不知名液體，女生的長髮慘被沾污，網民直斥嘔心。（FB「爆廢公社二館」圖片）

有網民在facebook群組「爆廢公社二館」轉載1段長約12秒的短片，標題列明「快槍俠，好噁阿」。片段截圖可見，當時一對男女身處電梯內，身穿穿褲絲襪的長髮女生只顧低頭凝視手機，男子則站在她身後，雙方稍有距離，故網民猜測2人並不認識。

當女生準備離開站近升降機門時，男子突然從後靠近，並於下身有所動作，其後便噴射出不知名液體，有液體更黏在女生的長髮上。惟當時她未即時察覺，直至男子最後一次射出液體至其腰間，女生才發現異樣，立刻轉頭回望。此時男子卻假裝無事，「大搖大擺」走出電梯離去，從影子可見女生站在原地，疑似不知所措般，影片至此告終。

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片段惹來一眾女網民人心惶惶，因為眾人相信液體正是該男生精液，「好嘔喔」、「重點是非常難洗掉，一股很重的味道」、「這要揪出來問罪，這樣的舉動與心態，很大機會是未來犯罪炸彈」、「有病就去看醫生，妨害風化的社會敗類」、「真的一點的不好笑，這種人真的需要受到懲罰，死變態又不尊重人」。

亦有人嘲笑涉事男子有早洩問題，「槍小到，收槍速度快到看不到耶」、「比吐口水還要快」、「從進電梯到射出，到底早洩多嚴重？」。不過有留言就質疑片段真實性，覺得更大機會是惡搞影片，「是男生都應該知道精子要射這麼遠不簡單耶，且他量體每次都均多，不太可能是精液」。

（FB「爆廢公社二館」）