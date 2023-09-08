20歲胖男到醫院檢查血壓即飆高　醫生聞出古怪　揭鬼祟隱瞞一陋習

向醫生隱瞞情況，問題可大可小！台灣一名醫生分享指，一名20歲青年由於有病態性肥胖，所以一直進行定期檢查，以便確定有否血壓高等問題。醫生發現對方帶來的血壓紀錄都介乎130至140mmHg之間，但每次在醫院量度都高達190至200mmHg，覺得十分奇怪，曾經詢問胖男不果，最終從對方身上嗅到淡淡的煙味，才揭發他有吸煙習慣。原來胖男知道吸煙影響身體，懷疑怕被醫生數落，每次到醫院都會先去抽煙，煙味近乎散盡才覆診，由於吸煙令到血壓變高，所以胖男在家和在醫院量度的血壓不同。



該名肥胖病人因有吸煙習慣，所以每次吸完煙才去檢查，血壓就會變高。（示意圖/網上圖片）

醫生陳榮堅在facebook專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」分享一宗個案，一名20歲男子患有病態性肥胖，猶豫是否接受手術治療，類似個案通常追蹤半年，再來決定是否開刀，在這段期間要定期檢查病人有沒有糖尿病、血脂，以及血壓等問題，所以醫生會提供血壓表讓病人回家定期填寫，而且需要到醫院接受基本檢查。

該名20歲男病人也不例外，他每次覆診時，血壓紀錄均顯示130至140mmHg之間，但每一次在醫院量度時都高達190至200mmHg，陳醫生詢問「是不是你家的血壓計有問題？怎麼每次來醫院量都跟你在家量差這麼多？」，病人則回答「沒有啦！應該是我對你有『白袍症候群』，看到醫生血壓就高」。

醫生陳榮堅提醒大家，血壓高增加猝死風險。（facebook專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」圖片）

隨後有一次覆診，陳醫生發現病人身上有淡淡的煙味，才揭發真相。病人的血糖值原本較高，院方進行衛生教育提醒病人切勿吸煙，所以該名病人一直隱瞞他有吸煙習慣，但他每次到醫院都會先去吸煙，等半小時後煙味近乎散盡才覆診。沒想到吸煙會令到血壓變高，當陳醫生叫他等兩小時後再量度，血壓就回復到正常水平。

陳醫生提醒，血壓並不可怕，全因血管本來有彈性，但是當血壓一直維持高水平時，會導致血管壁增生和硬化。當血管變硬，一旦遇到緊急狀況時，「血管沒有伸縮的能力，容易直接破裂，而引發中風，甚至是猝死的可能」。

（facebook專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」）