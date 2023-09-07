海底火山附近發現「神秘金蛋」科學家細思極恐：像恐怖電影的開頭
撰文：聯合新聞網
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美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）8月30日在阿拉斯加南部沿海一座海底火山附近探索時，發現一個神秘的金色物體，外觀彷彿金蛋，且下方有破洞，科學家推測可能有物體從金蛋進去或出來，但目前尚不清楚該金蛋究竟是何物。
NOAA所領導的探索任務在兩英里深的海底發現這顆神秘金蛋，探索過程在網路上進行直播。NOAA在推特上發布的照片，稱該金色物體很可能是一個蛋殼。畫面顯示，該物體依附在岩石上，外觀有一層透明薄膜，內部是金色的不明物體，而下方有一個破洞。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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研究團隊使用機械手臂、吸管採取金蛋的樣本，打算回收後進行DNA測試，判別該物體究竟是何物，當機械手臂觸碰時卻發現，金蛋的觸感類似皮膚組織，相當脆弱。
一名科學家表示，他只希望戳金蛋時不會有東西跑出來，因為這劇情就像恐怖電影的開頭。
研究人員目前猜測，金蛋可能是某種古老的蛋殼或死掉的海綿殘餘物，但不知道何種動物會生出這樣的蛋殼。
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