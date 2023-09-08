同初生嬰兒一樣重！美國女心口大過頭　擁世界最大胸部仍不滿足

美國伊利諾州一名女子渴望擁有「世界上最大的胸部」，為了達到目的她進行了三次整型手術，讓胸部變得跟「初生嬰兒」一樣重，但她依然不滿意。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，38歲的贊妮（Zeni Zounds）是在2021年2月時進行第一次的隆乳手術。當時她先植入800立方厘米的植入物，不過馬上就覺得還是不夠，於是在三個月後又動了一次手術，將植入物增加到1800立方厘米。

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雖然胸部已經比一般人還要大得多，不過整上癮的贊妮依然覺得不夠。2022年10月她又進行另一種隆乳手術，在胸部注入2300cc的液體，讓胸部一口氣變成38GG罩杯。

現在光是她的胸部就重達7.17磅（約3252公克重），相當於一個初生寶寶的體重，視覺效果甚至比她的頭還大，但她依然不太滿意。

因為胸部太大，有很多她本來可以做的活動現在都不能做，像是她以前喜歡彈木結他，現在卻因為胸部妨礙她不能再彈，就連吃飯都有點麻煩。不僅如此，她覺得這麼大的胸部也可能會影響她的職涯。

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贊妮說，她在面試上工作的時候胸部是第二次隆乳的時候，不過後來她都是居家上班，現在她的胸部又「長大」幾乎一倍，不知道進公司會不會有什麼影響。

她認為自己最適合的工作就是進軍演藝圈，以「全世界最大的胸部」作特點看看是否能出名。傲人的身材讓她在社群媒體上收到不少正面回饋，現在她還在考慮要繼續「升級」尺寸，朝她的明星夢前進。

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