ONE PIECE真人版｜日女還原娜美魔鬼身材 網民：揮底Emily Rudd
撰文：TVBS新聞網
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由Netflix製作的真人版《海賊王》（ONE PIECE）終於在昨（31）日上架，不少粉絲除了期待劇組會如何呈現漫畫中的熱血氣氛外，演員的選角、表現也同樣備受矚目。其中，就有部分網民發現，日本有一名女Coser不論顏值、身材，都比劇集版女主角Emily Rudd更符合「娜美」的形象，令眾人忍不住大讚「根本本尊」。
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日本女Coser「らいむたそ」因為擁有超高顏值、火辣身材，故不論是在Instagram或Twitter上，都擁有超過10萬名粉絲追隨。另外，由於她從事模特工作，因此除了經常現身於公開Cosplay活動外，平時也會拍攝寫真，每當她在網路上分享最新美照，總是能夠讓廣大粉絲們瞬間戀愛。
【圖輯】點圖放大看更多劇集版「娜美」Emily Rudd的IG靚相👇👇👇
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「らいむたそ」近日出席一場Cosplay活動時，特別把自己打扮成「娜美」的造型，只見她身穿綠白相間的比堅尼、緊身牛仔褲，完美襯托出傲人的S曲線，令人看得直噴鼻血。一系列的美照曝光後，立刻吸引超過1.9萬人按讚，眾人也忍不住大讚，「根本本尊」、「我沒了」、「天啊！這身材也太好」、「第一次看到這麼完美的娜美」。
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