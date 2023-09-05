郭書瑤沖繩旅遊　著Deep V踎低身同比卡超合照　網民聚焦好身材

33歲的郭書瑤已擺脫「殺很大」包袱，近幾年大方展露自己的好身材，日前她分享到沖繩旅遊的照片，在美國村俏皮與寵物小精靈們合照，發文還裝可愛喊：「Pikachu。」不過粉絲卻說：「主題根本就是太辣不是比卡超。」、「很有誠意的神奇......寶貝！」因她上半身穿著桃粉色Deep V性感裝，解放事業線超「胸」猛，尤其IG貼文附上俏皮的影片，一歪身體探頭「乳波盪漾」差點掉出E奶，相當性感。



【圖輯】點圖放大看更多郭書瑤IG靚相👇👇👇

+ 27

有朋友留言：「要多可愛？」郭書瑤則回覆：「再不裝就裝不了了。」除了跟寵物小精靈合照，郭書瑤一張坐在長椅上、眼神勾人的照片擠出深邃事業線，仔細一看，一旁立牌上的兩隻兔子竟在做「色色的事」，粉絲驚呼：「這牌子18禁。」、「原來主角是兔子。」

【相關圖輯】郭書瑤5大減肥原則及餐單 瘦身不瘦胸、減走大象腿練出小蠻腰（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

「好聲音」被爆花錢買轉身 網再曝「僅謝霆鋒嚴拒」高層也控制不了

去年12月才生女兒 徐佳瑩突宣佈變「3寶媽」淚崩了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】