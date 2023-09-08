黑雨｜「真海洋公園」照瘋傳！入口馬路水浸　網民：試下游水入去

天文台周四（9月7日）晚上11時5分起發出黑色暴雨警告信號，暴雨下黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重水浸。香港社交平台今日（9月8日）流傳照片，拍到海洋公園入口處下面的馬路水浸，浸到只見到安全島和路牌，被形容作「真海洋公園」。雖然事發地點在入口，但仍有網民擔心動物安全「熊貓安全嗎？」，又打趣道：「啲海豚會唔會游走？」



網傳海洋公園入口照片，顯示下方的馬路口浸。 （fb群組「扮工室Online」圖片）

一場世紀黑雨令香港多區出現水浸，有網民在facebook群組「扮工室Online」發帖分享照片，顯示海洋公園入口樓下的馬路出現水浸，一片泥黃色，馬路線完全被淹沒，只見到安全島、雪糕桶和路牌，照片標上了「Show me the real OP 真海洋公園」。樓主寫道：「去玩！去癲！嚟Ocean Park。」

水浸地點是公園入口下方的馬路。（網上圖片）

照片引起熱議，雖然事發地點在入口處的馬路，仍有人擔心動物安全，「熊貓安全嗎？」、「海豚無事嘛？」，打趣道：「啲海豚會唔會游走？」

不過許多網民看過照片一起開玩笑，「水上樂園擴建了」、「終於可以試下游水入去海洋公園」、「唔使入海洋公園水上樂園都玩到」、「東京有Disney Sea，香港終於有Ocean Park Water」、「海豹可以好似米奇老鼠咁出門口位迎賓」。

（facebook群組「扮工室Online」）