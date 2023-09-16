超罕見「鹿身袋鼠頭」神獸驚現雲南　專家揭高昂身價仲貴過黃金

到底是什麼生物？一名警察檢查紅外線監視錄影機拍下的影片時，意外發現鏡頭居然拍到一隻像袋鼠又像鹿的生物，下巴還長出兩根鬍子，沒想到竟是身份十分尊貴的動物，身價堪比黃金金條。



綜合陸媒報導，大陸雲南省景東彝族自治縣公安局森林警察大隊的員警日前在正理整理紅外線相機拍下的影片時，意外發現到攝影機鏡頭清楚拍下一隻像袋鼠又像鹿的生物在鏡頭前不怕生直視還不斷蹦跳，畫質十分清晰，經過當地動物研究人員鑑定後發現是一級保育類動物「林麝」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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林麝，又叫南麝、森林麝，獐子、林獐、香獐，藏名譯音為「納瓦」，主要分布在低山區的闊葉林、針葉林及針闊混交林區。該物種性格相當膽小，喜歡在傾斜樹幹及斜坡跳上跳下，擁有相當機動的跳躍能力，因此動物學家很少發現牠們的身影。

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由於林麝身上帶有麝香，可以做為定香劑、興奮劑或是藥物使用，具有極高經濟及藥用價值，林麝所產出的麝香價值相當高，每公克就有高達400人民幣的高價，堪比黃金金條。導致林麝多年來被不少不肖獵人濫捕到瀕臨絕種，因此被大陸官方欽定為一級重點野生保育類動物。

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