火星曾有生命體？天文學家嘆「被NASA殺光」揭背後原因：沒留活口

人類文明在有限的科技發展下，仍在不斷朝未知的太空深掘探索，其中擁有與地球最相近環境狀態的火星，也被列為首要觀測地點，「是否曾有生命體存在」更是科學家好奇的問題之一；儘管目前已證實當下的火星上已經沒有活動跡象，來自柏林工業大學天文學教授德克（DirkSchulze-Makuch）仍指出，火星確實曾存在過生命，但卻被NASA一次無心之舉給殺光。



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綜合《鏡報（The Mirror）》等外媒報導，造成火星表面生物消失的關鍵，就是1976年登陸並探測火星的「維京任務（Viking mission）」；當時任務的首要目標，就是透過在火星土壤注水的方式，去研究是否有新陳代謝等陽性反應存在。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的兩架太空飛行器，先後於1976年的7月20日和9月3日登陸火星，開始執行所謂的「維京標籤釋放實驗（The Viking Labeled Release Experiment）」，不過在這項研究的最後，並沒有發現任何有機物質的存在。

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德克進一步說明，在土讓注入「含有營養夜」的水，會導致土壤在液體過多的情況下，間接性的殺死所有生命；相關說法也得到部分專家認可，並舉例指出，與火星地貌相似的南美洲阿塔卡馬（Atacama）存有微生物，而這類微生物極容易被過多水分消滅。

除此之外德克也提出假設，指稱在正常狀態下，於火星土壤注水後，會造成環境中的過氧化氫與有機分子相互反應，進而形成大量二氧化碳，而這種情況確實也曾被檢測到。不過也有部分科學家認為，德克提出的論點都是假設，並沒有實質證據可以服眾。

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