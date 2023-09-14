李爸爸為女兒改名取這2字　遭岳父母嫌棄累老婆狂捱罵　網民力撐

長輩見到初生孫仔孫女，總會擔心「唔怕生壞命，最怕改壞名」。江蘇1名新手媽媽在網上大呻，丈夫為初生女兒改名為「李亦燦」（簡體字「灿」），結果新手媽媽被自己父母「罵一天，現在還在語音轟炸」，理由是「這個名字難聽，不順口，像男孩名」，媽媽慨嘆「還在坐月子呢…情緒真的比較敏感，好煩啊為這個名字糾結那麼多天，取好了還被罵」。網民紛紛力撐媽媽，「如果沒辦證什麼都可以商量建議，證辦好了，已成事實的事說屁啊」、「真的挺煩的，老一輩很多這種喜歡潑冷水和一定要按照他們想法走的父母」。



李姓丈夫為初生女兒改名為「亦灿」（「燦」的簡體字），結果妻子被自己父母「罵一天，現在還在語音轟炸」。（小紅書圖片）

27歲樓主本月6日在「小紅書」上載初生女兒的出生醫學證明，交代女兒的基本資料，可見女兒被取名為「李亦燦」（簡體字「灿」），樓主指「名字是她爸取得…出處是『往事堪堪亦瀾瀾，前路漫漫亦燦燦』，希望她可以燦然一生」，原先「覺得這個名字還可以」甚至為此感到高興，但樓主父母知道外孫女的名字後，竟然「罵一天，現在還在語音轟炸，說這個名字難聽，不順口，像男孩名，反正就是各種不滿意，讓我去改掉」。

不過樓主經初步了解後「好像也改不了」，被父母責罵後「心情一點也不好，還在坐月子呢…情緒真的比較敏感」、「又做不到不在意他們的話」、「好煩啊，為這個名字糾結那麼多天，取好了還被罵」，「只能在心裏警告自己，一定不要成為這種掃興的父母」。

帖文引來網民討論紛紛支持樓主，「如果沒辦證什麼都可以商量建議，證辦好了，已成事實的事說屁啊」、「真的挺煩的，老一輩很多這種喜歡潑冷水和一定要按照他們想法走的父母」、「你不要管他們，自己的孩子自己做主」。

（小紅書）