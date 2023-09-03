蒙古爸爸為初生女兒改名　名字長達6個字被讚好聽　不見姓氏因為…

要為初生子女改一個有意思的名字，相信令不少父母感到頭痛。內地一名新手媽媽在網上上載初生女兒的出生證明書，可見女兒叫作「其樂萌格日樂」，笑言「希望寶寶以後不要嫌棄名字太長」，原來爸爸是蒙古族人，女兒名字有「啟明星、智慧之光、永恆的最亮的星星的意思」，又解釋蒙古族的姓氏不顯示在證件上，故看不到姓。不少網民大讚名字，充滿蒙古色彩，紛紛留言指「好聽」、「少數民族的長名字沒問題」、「祝你們幸福」。



蒙古爸爸為女兒改名，「其樂萌格日樂」代表「啟明星、智慧之光、永恆的最亮的星星的意思」。（小紅書圖片）

34歲漢族樓主在「小紅書」上載初生女兒的出生證明書，交代其基本資料，包括今年8月出世、體重、身長，以及在上海出生，當中女兒名字是「其樂萌格日樂」，樓主詢問「名字會不會太長了點？」，但28歲蒙古人丈夫「說是啟明星、智慧之光、永恆的最亮的星星的意思」，樓主笑言「希望寶寶以後不要嫌棄名字太長」，打算平日簡稱女兒為「其樂萌」，並補充指「蒙古族的姓氏不顯示在證件上的」，樓主將自己和丈夫的姓名打格遮蔽。

樓主笑言「希望寶寶以後不要嫌棄名字太長」，打算平日簡稱女兒為「其樂萌」。（示意圖/Getty Images）

網民紛紛大讚名字有意思，而且充滿蒙古色彩，留言指「我們這裏蒙古族全部漢化了，只有身份證上是蒙古族，其他沒有一點蒙古特徵」、「好聽好聽，而且蒙古族，超酷」、「少數民族的長名字沒問題」、「祝你們幸福」、「有個明星叫斯琴格日樂，所以我以為格日樂是姓」。翻查資料，蒙古族歌手斯琴格日樂生於1968年，「斯琴」意指聰明，「格日樂」代表「智慧之光」。

（小紅書）