姓「曾」爸爸幫BB女改名　指明要有「2023正妹」味道　網民咁建議

孩子即將出生前，父母會絞盡腦汁想一個寓有含義的名字，寄託對孩子的期盼與祝福。



日前有一名網友表示，他的女兒快出生了，太太要求他「認真想名字」。

他指出：「我姓曾，中文字那麼多，我不想要去廟裡找人算命，想詢問有沒有什麼才女或正妹的名字？」

指名要有正妹才女味道又要夠新潮 點圖看看網民建議：

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網友在PTT發文，說明他女兒快出生了，太太要他認真想女兒的名字，但他認為中文字很多，也不想要到廟裡讓外人幫他算。

他回顧，以前很多人推薦「甯、芷」這類的女性名字，他好奇「請問大家這輩子遇到的才女跟正妹名字，通常有什麼字？有沒有最新2023年正妹才女通常名字有什麼字的八卦？我姓曾國藩的『曾』」。

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對此，網友回應「璇、芙、莉之類的字通常都是正妹限定」、「這幾年台灣小女生的名字都韓國化，看韓國女星哪位漂亮，名字唸起來也順口的，就取那個就好」。

「我公司叫思穎的都很美」、「希、曦、汐、熹、熙、晰選一個，雖然很多人用了，但的確蠻美的」、「認真，要取中性或偏男性用字，聽起來正妹感會爆棚」、「沒差吧？我姪女在美國頂尖大學唸醫學博士的名字就準街市名（常見名字）」、「單字『宓』或『嬛』感覺不錯」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】