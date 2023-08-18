遊樂場MMA｜媽媽好心歸還失物反遭大媽團當賊辦　兩女兒慘被圍毆

好心着雷劈？湖北武漢一間遊樂場近日發生一起圍毆事件。



涉事黃姓女子稱，自己的母親當天撿到一張遊樂場的會員卡，打算歸還給失主時被誤認為竊賊，雙方爆發衝突，大打出手。

黃女甚至遭到對方大媽以厚底高跟鞋暴揍、扯頭髮，場面相當混亂。

好心歸還失物竟被當賊 按地圍毆出手極狠（點圖放大瀏覽當時情況）：

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據陸媒《觀察者網》報導，事發於14日的童夢園主題樂園漢陽萬達分店，黃女表示，當天她的母親在遊樂場撿到一張會員卡，她們想物歸原主，便四處找尋失主。

她們聽到附近有一組人馬疑似正在找遺失的卡片，便上前與對方交談。豈料，黃小姐母女都還沒開口，對方便一群人衝過來。

黃女稱，「其中有個女的，立馬就把卡奪過去，說我們怎麼偷她的卡，說我們是小偷，還說我的小孩是小偷」。不滿自己的小孩連帶被罵，黃女於是回嗆對方，最後場面演變成「MMA」。

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根據網傳影片，雙方互相拉扯，扭打在一起，場面混亂，旁邊有人試圖出聲勸阻，但大家都不敢靠近，亦有不少人拿起手機拍下這一幕。

而爭執愈演愈烈，畫面中可見幾個大媽一度把黃女按在地上打，用厚底高跟鞋狂敲頭、扯頭髮。黃女表示，她的妹妹當場被打暈，自己臉部傷勢嚴重，目前已報警處理並做傷勢鑒定。

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