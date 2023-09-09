Agoda公布搭飛機最討厭的5個飛行體驗　這一種人最犯眾憎｜排行榜

疫情放緩後，各地出現報復性旅遊潮，不過時隔太久，是不是覺得有些人已經忘記基本的搭機禮儀呢？



全球數位旅遊平台Agoda近期公布ＮＧ搭機體驗排行榜，以台灣人來說碰到沒禮貌乘客以及其他旅客吵鬧名列第一，再來就是班機延誤，此外坐在哭鬧嬰兒附近也榜上有名。

全球數位旅遊平台Agoda公布NG搭機體驗排行榜。（Agoda）

Agoda表示，在受訪的10個亞太市場中的綜合排名，「沒禮貌乘客」最顧人怨，台灣、韓國和泰國的受訪者覺得乘客爭奪扶手、發出噪音、脫鞋等行為讓人非常困擾。第二名則是「班機延誤」，馬來西亞、印尼和越南受訪者最無法忍受班機延誤；第三名則是「吵鬧乘客」，包含愛聊天、播音樂不戴耳機等行為。

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此外，調查顯示台灣旅客將「沒禮貌乘客」和「吵鬧乘客」並列NG排行榜第一名，可見台灣旅客在意乘機品質，也期待同行乘客有相同的旅客素養，容易影響後續行程的「班機延誤」則是第二名，「坐在哭鬧嬰兒附近」竟然也名列第三。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】