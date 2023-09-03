破戒！素食港女幫襯快餐店　食一半驚揭素扒變真肉　網民嘆曾中伏

今時今日不少食肆會將素食食物的外型模仿成肉類，但一個不留神，隨時混淆真肉素肉。一名素食港女日前到元朗一間連鎖快餐店購買「焗素豬扒飯餐」外賣，食了一大半突然咬到堅硬異物，吐出才發現是「一嚿骨」，驚揭「素豬扒飯餐」竟變成「真豬扒飯餐」，只好安慰自己「真假肉都同時有賣，員工忙中有錯唔出奇」。

事後她透過電郵向快餐店反映問題，「自己唔嬲一回事，但為咗其他素食者，必須要反映返事實」。帖文震驚素食界，有網民提出自保方法，「食之前點都會問多次確認係素食，亦都要自己肉眼確認，例如皮肉分離、有骨、血色、有肉騷味」。



樓主買了「招牌焗素豬扒飯餐」外賣 ，回家後開始進食，但「食咗一大半」竟咬到一嚿骨，經研究後才得知豬扒是「真豬肉」。（facebook群組「素食青年」圖片）

樓主在facebook群組「素食青年」圖文並茂發文，稱早前感到不適，到元朗一間連鎖快餐店隨便購買食物，最終選擇「招牌焗素豬扒飯餐」外賣 。她回家後開始進食，但「食咗一大半，咬到粒硬硬地嘅嘢，一睇原來係骨嚟」，由於太多年沒有食肉，樓主未能即時分辨到，經研究後才發現原來豬扒是「真豬肉」，她一度以為自己落錯單，但翻查收據確認自己的確叫了素食。

樓主最初以為自己叫錯，但翻查收據確認自己當時叫了素食。（facebook群組「素食青年」圖片）

樓主只能自我安慰，相信涉事快餐店「真假肉都同時有賣，員工忙中有錯唔出奇」。事後她透過電郵向快餐店反映問題，「自己唔嬲一回事，但為咗其他素食者，必須要反映返事實」，但她未有透露快餐店如何回覆。

帖文引來其他素食網民討論，紛紛留言指有類似經歷「之前都試過，又係食到一半先知」。亦有人提出「自保」方法，「食之前點都會問多次確認係素食，亦都要自己肉眼確認，例如皮肉分離、有骨、血色、有肉騷味」、「素豬焗飯，個飯係紅米飯底。如果大家去食的話，呢個識別會比較容易區分」。

（facebook群組「素食青年」）