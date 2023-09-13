土瓜灣遇「借錢黨」？中年男借錢坐的士去機場　港女咁講對方即走

「借錢黨」慣常利用他人善心賺取錢財，日前有女生於土瓜灣遇到1名中年男子向她借錢，稱要坐的士到機場，事主表示自己只是學生沒有那麼多錢，便叫對方找附近正在抄牌的警員尋求協助，結果男子即時轉身離開。事後事主將經歷分享到網上，不少網民都認為男子是行騙事敗，心虛逃離。



有女生疑於土瓜灣遇到「借錢黨」，1名中年男子向她借錢，稱要坐的士到機場。（資料圖片）

有女網民在土瓜灣居民群組發帖提醒街坊留意「借錢騙案」，她日前於九龍城道天橋下方十字路口，遇到1名40多歲、平頭、穿藍色上衣，背着黑色細袋的中年男子，對方聲稱要去機場找朋友，並向她借錢坐的士。

女事主叫男子坐車費較便宜的機場巴士，但對方一口拒絕，她便表示自己只是學生，「無咁多錢借畀佢」。恰巧此時有警員在附近抄牌，她便叫男子向警員求助，結果男子轉身就走。

事主稱自己只是學生沒有那麼多錢，並叫對方找附近正在抄牌的警員幫忙，結果男子即轉身走。（GettyImages）

帖文引起網民熱議，不少人表示有類似遭遇，「我喺地鐵站見到一次，情景一樣，大家千祈唔好受騙啊」、「我都試過！馬頭圍道啟岸對面涼亭，一男一女」。亦有人認為樓主叫對方找警方幫忙的做法合理，保持警覺是正確做法，「如果佢真係有要人幫又點會掉頭走，擺明呃人」、「下次見到有警察，就借畀佢，佢接錢嘅時候就大嗌搶錢啊」、「而家『乞衣』好鬼主動，唔係叫人請食飯，就問人攞錢搭車，冇錢咪來香港旅遊」。

（Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」）