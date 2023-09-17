從「6種行路姿勢」揭穿人的隱藏性格　香港人行得快又急代表什麼?

生活中許多小事情都透露著一個人的個性，也說明了「你是誰」，其中包括一些人們可控制及無法控制的肢體語言，像是一個眼神、睡覺的姿勢、說話時手擺的位置、指甲的形狀及行路方式等等。



國外網站《Little Things》分析出6種行路方式及所對應的人格特質，快來看看你屬於哪一種？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、行路行得快又急

如果你的身體習慣前傾且步伐急又快，喜歡邊走路邊講電話、大腦裡邊想著很多事情，走到一半還可能撞到別人。這種人說明你藏有非常積極的人格特質，做事效率非常高、很有邏輯且聰明得讓人佩服，但有些人會覺得你有點冷酷。建議高競爭力的你，不時放慢腳步聞聞花香、與人有眼神上的接觸，並向你認識和喜歡的人打聲招呼，讓人們感受到你的友善與親切。

二、步態輕盈又抬頭挺胸

如果你行路總是抬頭挺胸、展現自信，雖然行得很快但步態卻很輕盈，行走在路上見人都會微笑、並且有目光上的接觸友善說你好，這種人具有政治家或名人的特質。你本身很有趣、有魅力，懂得社交，常常成為眾所矚目的焦點，但往往有些人覺得你有點「太多了」。

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三、行路行得穩、速度適中

行路穩當，身體沒有過多向前傾或往後，速度屬中等節奏，行路時傾向於與他人有眼神交流多過於揮手打招呼，說明你享受一個人的生活多過於事業，在一個團隊中你的存在不可或缺，喜歡被肯定，被讚美時也很謙虛，個性較隨和的你有許多讓人喜歡的特點。

四、行路時眼睛都看地上

如果你行路時習慣把重心放在腳尖，眼睛「黏在地板上」，步伐緩慢且謹慎，深怕一步錯步步錯，手臂也習慣垂於身體兩側，不會侵犯他人空間，行路不滑手機也不和朋友交談，代表你是個內向、話少、但很有禮貌的人，也因此你不傾向以口頭表達自己的需求，深怕會加重他人煩惱而感到焦躁不安。

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五、行路喜歡雙手交叉抱胸

行路時你是否也喜歡雙臂交叉？當你晚上獨自行走或是通過你不熟悉的路段時，往往會交叉雙臂，以肢體語言看來是種「防衛」表現，說明你可能是個很脆弱、容易受到傷害的人，而攻擊者往往會侵犯這種看起來很虛弱的人，因此保護好自己快速穿越以避免自己深受其害。

六、邊行路邊做很多事

如果你是個行路時喜歡講電話、滑手機、嚼口香糖，無法專心行路的人，一般代表著你想像力很豐富。而當你看到有人邊行路邊講電話時突然停下來，即代表談話內容變得嚴肅起來，使得人們停止行路分心，轉而停下腳步或找椅子坐下專心說話。

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