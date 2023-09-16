心理學｜從4種進食習慣分析真實性格 食飯好快反映做人好自私？
撰文：TVBS新聞網
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民以食為天，「吃」是人類的本能，且每個人吃飯的習慣都很難改變或是戒掉。
對此，占卜學家Mochizuki Anshia在日本網站《Uranai TV》表示，從一個人吃飯的習慣就可以看出他的真實本質，並解析「4種飲食習慣」所分別代表的個性。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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一、先吃喜歡的食物
如果你每次吃飯都從「喜歡的食物」開始吃，就代表你是一個很會利用時間的人，從喜歡的食物開始吃，是因為你怕以後會「後悔」。在生活中，你會花費時間和精力安排每一件事情，而且很不喜歡拖拖拉拉。
二、把喜歡的食物留到最後吃
若你總是把喜歡的食物留到最後才吃，表示你是個做事努力不懈，有了目標一定要實現的人。對你而言，把「喜歡的食物留在最後吃」是一種把不喜歡吃的東西吃完的獎勵。
但你的缺點是，如果你在追求目標的過程中突然迷了路找不到方向，你可能就會不知道該怎麼做，這樣的阻礙可能會干擾你繼續往前走的動力。
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三、把食物吃得乾乾淨淨
就算有你不喜歡吃的食物，你還是會吃得一乾二淨，就代表你是一個可靠且保守的人，所以「食物沒吃完」對你來說是一種很不尊重店家或是料理者的行為。工作方面，你會很努力地將所有事情完成，但缺點是大腦有時候會不懂得靈活變通。
四、吃飯吃超快
如果你吃飯的速度超級快，顯示你是一個「超有行動力」的人，即使不是在用餐，你也會迅速採取行動，雖然行動力對你來說是一種優勢，但有時會變得比較自私，只會照顧自己的感受，所以你應該要學著聽聽別人的想法，千萬別讓他人對你失去信任。
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