夫婦放嬰兒護欄入自助洗衣機　玻璃爆裂亂飛狂噴泡　拍片者爆後續

以為塞得入洗衣機就可以？新加坡數段洗衣店影片在網上瘋傳，一對夫婦竟然將嬰兒護欄塞入洗衣店自助洗衣機內，導致玻璃門爆裂，護欄凸出來甩動，不停噴泡，玻璃碎亂飛，現場一地肥皂水。有民眾聽到玻璃爆裂聲入店查看並拍片，稱涉事人夫試圖拉出護欄及關電源均不果，幸好無人受傷。目擊者指發生事件後即致電店主前來處理，而物主夫婦表示會和店主商討賠償問題。網民好奇夫婦為何會放護欄入洗衣機清洗，又指看影片時也覺驚險，「我都怕那些玻璃飛出來傷到你們」。



一對夫婦將嬰兒護欄放入自助洗衣機內。（fb影片截圖）

有新加坡民眾日前在社交平台發帖，上傳數條洗衣機爆玻璃片段。樓主指她經過洗衣店聽到玻璃爆裂聲，入內查看即見到滿地肥皂水，洗衣機正在甩動，裏面的物件一直轉動無法停下，又傳出碎玻璃聲音，不停噴泡、玻璃碎亂飛。幸好當時是吃飯時間，店內人不多，直指萬一顧客坐在店內，恐怕會被玻璃割傷。

片段所見，洗衣機玻璃門已爆裂，裏面的嬰兒護欄凸出來不停旋轉，亦能聽到玻璃攪動的聲音，有在場人士稱「嚇死人了，管又管不到現在」。一開始圍觀民眾都以為物主夫婦將嬰兒車塞入洗衣機清洗，後來兩人見到樓主拍片，便行近說不可拍攝放上網。樓主在夫婦面前，將拍到對方樣子的片段刪除，又指現場有閉路電視，拍到涉事人夫試圖拉出洗衣機內物品及關電源，但均失敗。

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樓主諷刺物主原本在旁說笑，「沒有人會知道是哪一個腦生草的人會丟有鐵的東西進去洗衣機」，直到物主開聲要求她刪片，所有人才知道該名人妻就是物主。樓主和她理論的過程中，物主表示她放入去的是嬰兒護欄而非嬰兒車，形容兩夫婦「說得一口流利的新式英語（新加坡式英語）」、「看起來都是受過教育一副聰明人的樣子」，結果只會強辭奪理。

有網民問為何在場的人不去關機，樓主解釋，當時店內只有幾個長者，滿地肥皂水容易滑倒，她又帶住小孩怕會漏電，故只能任由洗衣機繼續甩嬰兒護欄。樓主後來大呻，稱有人指責她小事化大，但她強調發帖是想提醒大家別將硬物放入洗衣機，指玻璃碎裂後從機中甩出來非常危險，「分分鐘變成殺人武器」。

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樓主向外媒透露，事發於新加坡，她發現事件隨即致電洗衣店店主，店主說會趕去現場，並要求她提供影片，惟她未有等到店主便離開，而物主夫婦則稱會和店主商討賠償問題。

網民慨嘆「受過教育不代表有腦」、「那個東西可以放進去洗的咩」，又力撐樓主公開影片的做法，認為該對夫婦亂洗東西太危險，「看着那些視頻，我都怕那些玻璃飛出來傷到你們」。不過部份人卻錯重點，笑指部份嬰兒護欄被甩出來時，「我以為貞子跑出來了」。

（綜合）