iPhone 15｜台灣網紅Joeman搶先開箱！持實機拍片揭新機2大改變

蘋果秋季新機發表會在香港時間13日凌晨登場，不少果粉最期待的莫過於在這次公開的iPhone15全新系列，本次一共公開4種機種，包含iPhone15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。而這次在外型上也採用「多巴胺色系」以七彩繽紛的顏色作為iPhone15主色。另外iPhone 15 Pro和15 Pro Max則是以鈦金屬為主色。台灣百萬網紅Joeman也受邀前往美國總部參加發表會，直呼2大改變讓他超感動。



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Joeman公開iPhone15新系列

Joeman受邀到美國參加於13日凌晨舉辦的蘋果秋季發表會，也在IG拍短影片開箱了最新的新機影片實拿與測試。他表示iPhone15 Pro Max實拿感很輕，感覺輕了20到30克。也提到2大最讓他驚喜的改變，是他朝思暮想的Type C跟USB 3.0的速度。他也公開在Type C功能在大螢幕上出現時，現場也掀起一陣歡呼聲。

至於iPhone15同樣是Type C接頭，但似乎是USB 2.0，至於顏色方面，Joeman拿著粉霧色的顏色，認為這次的材質是霧面，所以就算裸機拿起來也很好拿。更笑稱「雖然說效能沒有太大的提升，但是這個粉紅色真的是有夠美。」Joeman也在影片中感動說以前都是從電腦上看到，現在親臨現場非常震撼。不少粉絲也高喊「胖哥這是可以不花錢看的嗎？」、「胖哥好強，第一手消息超快！」

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