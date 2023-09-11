網民敲碗iPhone回歸這方便實用功能　硬撐多年不肯換手機就等它

蘋果（Apple）可以說是目前稱霸3C市場的大品牌，不管是平板、筆電還是手錶都存在著廣大用戶，尤其iPhone更是非常受歡迎的智慧型手機。近期iPhone 15系列即將公開，也造成許多討論。日前便有網友發文點出一個iPhone「打死不出」的功能，引發熱議。



一名網友在PTT發文，表示自己一直期待新的iPhone推出前幾代的螢幕指紋辨識功能，但等了許久卻遲遲等不到，新推出的幾代iPhone都只有Face ID功能。

+ 9

「一直在等蘋果發售螢幕下指紋的iPhone卻等不到，舊iPhone硬撐多年撐到Home鍵都壞掉了。」該名網友表示自己的iPhone苦撐多年，前陣子不小心將手機重置，之後便無法進入主畫面，連輔助觸控的小白點也打不開。

該名網友表示目前的情況只能換一支新手機，但他卻無法接受Face ID功能。貼文引來許多共鳴，不少人紛紛表示自己也比較偏好螢幕指紋功能，「指紋可以不用把手機舉高對臉方便很多，黑暗中也可以用」、「指紋真的方便好多」、「就是受不了Face ID換了Android，但指紋辨識還是蘋果的靈敏」、「掃臉失敗率真的蠻高的，而且還要把手機拿起來對臉超級不方便」、「指紋辨識快多了」。

有許多iPhone用戶都指出，Face ID功能需要將手機拿起對準臉部，角度不對還可能無法順利開啟，相比之下指紋辨識功能解鎖的速度更快，順手一碰就可以打開手機。有不少人都因為這項功能苦撐著不想換新手機，期待未來的新版iPhone會再加入指紋功能，「我是想說SE有出新的再換」、「我也是一直等不到」、「i8也還撐著等指紋辨識回歸」。

延伸閱讀：抱怨iPhone電池健康度用不到一年暴跌 1個致命習慣可能是關鍵

+ 13

延伸閱讀：

蘋果妥協了？iPhone 15系列全面改Type-C？ 新機特點一次看

懶人包／AirPods、Apple Pencil免費送！2023 Apple BTS教育方案省多少？購買方式、優惠一次看

果粉優越？現代大學生「用安卓會被笑」？沒有「AirDrop」慘被排除在友誼之外

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】