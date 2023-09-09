iOS 17正式版快將發布　這9款舊iPhone仍可升級　iPhone XS都有份

蘋果於9月8日凌晨突然發布了iOS 16.6.1正式版升級，內部版本號為20G81，距離上次發布更新已有45天。



據悉，iOS 16.6.1更新提供了重要的安全性修復，蘋果建議所有用戶安裝。雖然目前蘋果的重心已轉向iOS 17，但iOS 16的更新仍將持續進行，這意味着iOS 16的更新已經進入末期，即將成為絕唱。

基本上2018年後的iPhone，都能順利升級到iOS 17

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據了解，在iOS 17中，蘋果推出了全新的來電自定義界面形象、Facetime留言視頻功能、訊息支持短詞搜索、語音轉文字等新功能。

除了iPhone 15系列外，iOS 17還適配了大量老款機型，包括iPhone 14、iPhone 13、iPhone 12、iPhone 11系列及iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone SE 2和iPhone SE 3等在內的20款機型。這意味着，只要你的手機發布時間在2018年（包含）之後，均可升級到最新系統，這可以說是業內最良心之一。

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