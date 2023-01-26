屬兔生性害羞？中國這34個君王原來都屬兔　歷史證實天生皇帝命

兔年到！逢本命年的兔子是什麼樣的性格呢？認為生肖屬兔的人都是安靜、害羞型的人格嗎？



事實上，從中外歷史發現，許多名人都屬兔，具備政治領導和外交力的天賦，其中中國的乾隆、和英國的維多利亞女王還開創了盛世，屬兔者在中國史上歷代皇帝最多，堪稱最有皇帝命的生肖。

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包含乾隆，中國歷史共出34位「兔皇帝」

乾隆皇帝於1711年出生，在位期間，讓清朝達至康乾盛世的最高峰，是清代乃至中國歷史上最負盛名的皇帝之一，對清朝的命運產生深遠影響。

包括乾隆在內，中國史上共出了34位屬兔的皇帝，並在12生肖中排名第一，在291位可知生日的皇帝中，屬兔者即佔了逾11%。

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包括夏景宗李元昊、漢宣帝劉詢、東漢光武帝劉秀、魏文帝曹丕、西晉潘岳、晉惠帝司馬衷、南朝齊高帝蕭道成、五代十國前蜀皇帝王建、五代後漢高祖劉知遠、梁太祖朱溫、五代十國後蜀皇帝孟昶、遼朝天祚帝耶律廷禧、金朝太宗完顏晟、南宋光宗、明憲宗朱見深、明世宗嘉靖皇帝、清高宗弘曆乾隆皇帝等，皆是生肖屬兔的中國皇帝。

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維多利亞女王、約翰亞當斯都屬兔

除了中國，西方也出了屬兔的君王。1819年出生的維多利亞女王，就中華文化傳統的生肖來說也屬兔，是英國史上在位時間第二長的君主。在位64年間締造出英國最強盛的日不落帝國時期，此時期也被稱為維多利亞時代，英國在這時期間，無論工業、文化、政治、科學或軍事等方面，都有大幅度的發展，大英帝國能大幅擴張，也在維多利亞時期時發生。

除了維多利亞女王，美國第二任總統約翰亞當斯（John Adams），生肖也屬兔，為美國開國元勛；而台灣的歷任總統，僅代理總統李宗仁生肖屬兔。

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