最早識「打飛機」的竟不是人類而是這動物！研究揭打JJ三大好處

坊間常常都聽到傳言指「自慰」是因男生性慾太強才會做的事，「人根本就不應該自慰」等等的說法，但有英國的研究表示，其實「自慰」這個行為早在4000萬年在人類的祖先身上已經出現!此外研究更指出，自慰更有利於繁殖、預防患性病等3大好處!



近日，倫敦大學於《英國皇家學會學報B輯》發布一篇最新研究，研究當中倫敦大學研究員MatildaBrindle通過與150位靈長類學者和動物園飼養員進行問卷調查與個人訪談，和搜集246篇相關學術論文資料後發現，「自慰」的出現最早可追溯至4000萬年前，這個行為早早便出現在所有猴子和猿類身上，而並不是突然於坊間出現。

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研究人員表示，「自慰」這項行為於靈長類動物的進化成人類過程中重要的「特徵」，而這項行對於繁殖和性病傳播方面都有好處。研究內雖然對於自慰對女性進化的好處，資料上並沒有太多的描述和數據證明，但於男性身上卻有所發現。

圖為《猿人爭霸戰》劇照

研究指出，雄性動物會於性交前自慰來增加自己的性興奮，讓其能夠直接交配於過程中快速高潮，讓伴侶更容易受精，從而提高受孕的機率。除了能加快射精速度，自慰更助男性將「舊」精子排出，以保留更新鮮更具競爭力的精子用於後交配。此外，研究更發現，男性於性交後自慰更能降低感染性病的風險，因當男生自慰並且達到高潮射精時，當下可有助於沖洗生殖道，以降低感染風險。