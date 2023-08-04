咖啡杯個碟點解叫「saucer」？真正用途曝光　唔係放匙羹糖奶餅乾

相信大家都有在咖啡廳喝過咖啡、奶茶等飲品的經驗，但你知道咖啡杯下面的盤子功能是什麼嗎？



時至今日大部分的店家，都會拿來放攪拌小湯匙、砂糖包、奶精球等。

但其實最初咖啡杯底下的盤子，不是拿來裝東西用的。

原本係用嚟裝呢樣嘢 點圖放大睇睇相關照片及了解更多：

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在17世紀咖啡剛被引進歐洲上流圈時，歐洲人當時還沒有自製瓷器的技術，餐飲用具多半使用陶杯，但是陶土杯的杯壁較厚，端起來不優雅，所以喝咖啡多半會使用材質薄透的中國瓷杯。

但是當時中國的瓷杯都沒有把手，要直接端起滾燙的杯子，可能會不小心鬆手很危險。所以當時的歐洲人就把咖啡倒進盤子裡降溫，並且以盤就口喝咖啡。

在18、19世紀的畫作《春日細節》、《喝咖啡的女人》、《安納索菲亞》中，都能看到化中的上流人士，把咖啡倒在盤子裡飲用。

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咖啡盤和一般的盤子略有不同，它的英文是「saucer」，把中文翻成「咖啡杯碟」應該更恰當些，比起一般的小盤子更有深度。

不過，在後來等有耳的杯子越來越普及，慢慢地大家也改變了品飲的習慣，不過在北歐某些鄉村地區，仍有人保有這樣的品飲傳統。

近日在社群平台《小紅書》上有多篇貼文在討論，咖啡杯下面的盤子的真實功能，不少網友覺得非常有趣，紛紛留言「真是沒想到」、「長知識了」、「原來如此」、「我一直以為是放小餅乾的」、「用盤子喝讓我想起小狗狗」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：咖啡杯下的盤子不是放湯匙、奶精用的！背後真實用途公開，網友直呼：真是沒想到】