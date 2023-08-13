哪個血型最長壽？研究揭「A型血最短命」平均壽命比第一名少25年
撰文：聯合新聞網
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除了極為罕見的血型，一般來說，我們的血型分為四種， A型、B型、AB型、O型。根據搜狐網分享，血型除了可以探索性格，也和健康、情感等面向相關。
根據外國研究結果，四大血型平均壽命長度，血型關乎健康，而健康又和人的壽命長短相關，快來看一下吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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A型血／平均壽命62歲
A型人的平均壽命在62歲左右，相對其他血型較短。因為A型血的人血液黏稠度較高，這也意味著如果日常生活中不多加注意，A型血管堵塞機率較高。也就是說，A型血的人如果沒有清淡飲食， 罹患心血管疾病的可能性高。由於A型人血液濃度較高，血液流動也比較慢，因此通常免疫力較低，換季時較容易生病，並且新陳代謝也比較差，患癌風險也較高。
B型血／平均壽命77歲
B型人平均壽命約77歲左右，這類血型的人對於日常食物消化吸收良好，身體並不會因為缺乏營養，但隨之而來的問題是，B型人容易發胖，也容易有糖尿病。
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AB型血／平均壽命70歲
AB型結合了A型血與B型血的優缺點，身體狀況良好。AB型的人口較少，不過AB型的人情緒比較容易受到外界影響， 精神方面的壓力可能會影響他們壽命。
O型血／平均壽命87歲
O型血也就是醫生口中常說的萬能血，這種血型不僅平均壽命最高，同時也具有較強的免疫力。O型血的人體內的免疫球蛋白效率很高，可以高效地清除體內的病毒和細菌，降低疾病風險。缺點是，O型的人夏天比較被蚊子叮，嬰兒時期也容易出現黃疸問題。
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