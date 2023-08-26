血型飲食｜A型富創造力營養師教多吃豆腐　4血型飲食宜忌助減肥？

上世紀90年代，美國流行一種血型飲食習慣，即你應該根據血型來設定你的健康飲食計劃，這個理論現在還可行嗎？



什麼是血型飲食？是如何運作的？

上世紀90年代，自然療法醫師Peter J. D'Adamo出版了一本書《Eat Right 4 Your Type》。書中指出，我們的身體會根據不同血型，對食物做出不同的反應。這本書稱每種血型都有特性，並更有效地處理某類型食物。

這本書說的不僅是食物，調味品、香料、補充劑、心情放鬆及運動模式也應該取決於血型。例如，O型血的人最好進行高強度的有氧運動，而A型血的人則應堅持低強度的鍛煉並進行冥想。

身體會根據不同的血型，而對食物做出不同的反應。（網上圖片）

A型血：富創造力 宜吃豆腐海鮮避免糖

建議指A型血的人比較敏感、富有創造力和分析能力，宜避免酒精、糖和咖啡因等飲食以外，應多作集中力練習及冥想。並建議他們進食蔬菜、海鮮、豆腐、穀物及豆類。

O型血：多成為領導者 宜高蛋白飲食

O血型飲食建議高蛋白，因為O型血的人更有可能成為領導者。建議進行劇烈的體力活動，以及吃肉、魚、蔬菜和水果。建議避免食用小麥、粟米、一些豆類和乳製品。

B型血：慎吃雞粟米芝麻 均衡飲食

建議B型血的人採用均衡飲食，包括水果、蔬菜、穀物、海鮮、肉類和奶製品，並限制雞肉、粟米、扁豆、芝麻和小麥。還要進行適度的活動，例如遠足和游泳。

AB型血：魚羊水果混合吃 蕎麥雞肉不宜

對於AB型血的人，建議混合羊肉、魚、豆類、穀物、蔬菜、水果和奶製品。避免食用粟米、雞肉、蕎麥和芸豆。此外，宜維持心境平靜、適度的運動是有益的。

不僅是食物，調味品、香料、補充劑、心情放鬆及運動模式也應該取決於血型。（網上圖片）

血型飲食真的有效？科學家這樣說

科學家對於血型和改善健康的食物之間有不同說法，美國醫學醫師委員會主席Neal Barnard指，雖然血型飲食證明植物性飲食對A型血較好，對O型血則不太好，但事實證明，它對所有血型都是有益的。血型飲食可能有助於某些人減肥，這是因為他們進行這些飲食計劃時，減少或沒有進食加工食品、高熱量、高糖或飽和脂肪的食品。減少了這些食物，每天熱量攝取自然會減少，就是減重的主要原因，不少美國人確實通過血型飲食減肥，但這種好處往往只是短期的。

血型與體重、體脂、血脂濃度或血脂之間沒有關聯。（iStock）

參考資料：My Remedy／U.S.NEWS