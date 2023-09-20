JPEX案｜江玉歡質疑證監未履行責任：苦主十多億買教訓　代價太大

虛擬資產交易平台JPEX懷疑詐騙事件，令社會關注虛擬資產監管問題。立法會選委界議員江玉歡指，證監會未有履行責任，及早做好公眾及投資者教育。她也質疑為何證監會8月初發警告提防不受規管平台時，仍不願點名批評JPEX，好讓投資者及時止蝕：「要市民損失十多億買一個教訓，代價未免太大。」



而會計界立法會議員黃俊碩相信，立法會及證監會將討論跟進工作。



加密貨幣調查報道・專頁｜JPEX涉詐騙 林作等「幣圈」網紅被捕

江玉歡質疑證監會未有履行責任做好教育投資者的工作。（資料圖片/鄭子峰攝）

本身是律師的江玉歡指，雖然虛擬資產平台發牌制度只是出台數個月，但證監會作爲一個監管機構，有責任做好教育。她又質疑證監會明知道事件涉及龐大的投資人數及金額，爲何8月初發警告提防不受規管平台時，仍不願點名批評JPEX，協助投資者及時止蝕。

至於有指JPEX是海外公司，故證監會無權監管，江玉歡質疑，既然JPEX能夠在香港廣泛宣傳，這些廣告或找換店應該是證監會需要關注的範圍，認爲當局有必要檢討現行的機制，釐清證監會的職責和監管範圍，若本港的投資生態和相關的監管制度未預備好，不應急著發展新的投資產品。

黃俊碩料立法會將討論跟進（資料圖片/歐嘉樂攝）

黃俊碩：料立法會將討論跟進

會計界立法會議員黃俊碩則表示，JPEX案件中被捕人士包括場外找換店負責人，場外找換店在新例下仍不受證監會監管，認為本港監管場外找換店的措施不足夠，相信立法會及證監會將討論跟進工作，有可能會立法規管。

▼9月18日 JPEX警方拘捕行動▼



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至於虛擬資產的監管問，黃俊碩指證監會的虛擬資產交易平台發牌制度，今年6月1日才生效，並有1年過渡期，因市場上有很多不同的服務提供者，擔心一刀切會令很多投資者受影響，且也可讓一些公司申請牌照或淡化業務退出市場，而且不預期會有服務提供者利用1年的灰色地帶進行詐騙；認為證監會有作跟進，但相對下仍有優化空間。

他也支持現時證監會只公佈已獲發牌的平台的做法，指不應公開正申領牌照的虛擬資產交易平台名單，擔心會令公眾有錯覺，誤以為正申領牌照的平台等同符合法例。黃俊碩認為，本港要維持國際金融中心地位，需要平衡監管及市場發展，如果完全不容許虛擬資產在本港進行交易，可能會令投資者在海外平台投資，最終如果受騙，香港執法機構更難跟進。