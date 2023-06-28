9歲童頸部突「黑一片」　驚患中度脂肪肝　醫生揭常吃2種食物出事

【脂肪肝／育兒】兒童健康需加倍留神！有台灣小兒科醫生分享病例，1名9歲小學男童頸部出現黑色一片，屬「黑色棘皮症」，體重也超標，讓男童媽媽十分擔心。男童被轉介到醫院檢查，發現小小年紀的他竟然已有中度脂肪肝現象，原因是其不良生活習慣，包括2類食物吃太多所致。



台灣小兒科醫生分享病例，1名9歲小學男童頸部出現黑色一片，體重也超標，經檢查後發現已有中度脂肪肝現象。（資料圖片）

台灣成大醫院斗六分院小兒科潘妤玟醫生於Facebook分享病例，指就讀小學三年級的小華，在學校體檢發現頸部有明顯「黑色棘皮症」，體重量測也超過標準，於是轉介到兒童內分泌科評估。經進一步檢查後發現，小華有輕微血脂異常，肝功能輕微上升，而血糖及糖化血色素數值雖正常，但胰島素數值偏高，腹部超音波檢查更發現有「中度脂肪肝」。

男童腹部超音波檢查更發現有「中度脂肪肝」。（資料圖片）

潘醫生詢問小華飲食、運動、睡眠狀況，發現小華生活習慣不良，飲食缺乏營養均衡正餐，例如「精緻澱粉及油炸類食物攝取過多」、「缺乏運動」、「晚睡」等。潘醫生提醒小華一定要好好注意飲食並多運動，頸上「黑色棘皮症」則要等到體重控制才會慢慢消失，接下來也要定期追蹤抽血數值。

潘醫生又引述研究指出，兒童時期肥胖會增加日後心血管疾病、糖尿病、慢性疾病危險，建議兒童飲食應盡量定時定量及均衡，減少高熱量食物、外食及速食；每周建議進行至少3次、每次30至60分鐘以上運動；同時要有每天8至10小時的充足睡眠時間，並每日靜態熒幕時間少於2小時。