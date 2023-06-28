褻瀆山神被教訓？台灣大學生疑登峰拍不雅照　下山即墮崖摔傷頭部

有登山客到台灣南投仁愛攀登能高南峰，攀上能高南峰三角點後，開心拿著山頂手持牌拍照留念。但他將手持牌擺下體處搞怪，未料下山時跌落幾十米深坡，頭部摔傷，還好性命無礙。網友認為其動作猥褻不雅才被教訓，也有人發現南投能高安東軍縱走26日有墮崖搜救勤務，救出一名國立中央大學男學生，疑為同一事件，引發討論。



近期有民眾在FB發放一組對照圖，一張是登山客站在能高南峰三角點旁拍照，但他將有標註海拔3349米的山頂手持牌，擺放在自己的下體處，且高高翹起，動作顯得猥褻不雅；另一張照片則是該名登山客臉部明顯摔傷，並坐在直升機內。

發文者以這張對照圖無奈表示，論爬山過程中三觀正確的重要性，更以標籤方式指出，據說動作猥褻有可能惹怒冥冥之中（的神靈），回來時摔下數十米深坡，所幸保住性命。而其文字也引發不少山友及民眾共鳴，認為對山不敬自食惡果。

有登山老手表示，山區多少會有一些科學難以解釋的事件或謎團，早期登山客會特別留意不踩三角點、勿對三角點不敬等禁忌，只是山林開放後，登山客變多，且網絡發達想吸引眼球，登頂後愛搞怪留念，甚至搞破壞，這些行為其實都不妥。

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此外，也有網友當起柯南，比對近期的能高安東軍山域事故，發現26日中央大學7人登山隊一名男隊員不慎失足摔落70米深崖，最後由救援人員下切救起，由直升機吊掛下山送醫，性命無礙，且中央大學登山社的服飾恰巧是橙色，研判是同一起事件。

針對對照圖與救援中央大學男學生是否為同一起事件，負責救援的南投消防局不予置評，未正面證實，但呼籲民眾從事登山活動一定要注意安全，並愛護山林環境。

有搜救人員表示，從事任何活動都要知所進退，別不信邪，更要懂得尊重山林。

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