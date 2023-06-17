蜂蜜冷知識｜蜂蜜點解會結晶？可否食用？真假蜂蜜分辨5招1圖看懂

網路謠言流傳「蜂蜜會結晶是因為摻了砂糖，所以是品質不好的假蜂蜜」。

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



究竟蜂蜜結晶正常嗎？為什麼會結晶？結晶蜂蜜怎麼處理？如何分辨蜂蜜真假？《Hello醫師》一次揭曉！

蜂蜜結晶正常嗎？為什麼會結晶？蜂蜜結晶2大因素（按圖了解👇👇👇）

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蜂蜜結晶正常嗎？為什麼會結晶？

蜂蜜結晶是正常的物理現象。蜂蜜中的糖類成分，主要有天然葡萄糖及果糖，其中葡萄糖在低溫、低含水量的情況下，原本就具有結晶化的特性。

蜜蜂在釀蜜過程中，會藉由振翅搧風、互相依偎，提高蜂巢內的溫度，蒸發蜂蜜中的水分，所以蜂蜜的含水量通常低於20%。

在蜂蜜製成後，當環境氣溫低於13度時，其中葡萄糖就會結晶化，將蜂蜜的花粉、氣泡轉變為晶核，形成固態的結晶體。

▼純蜂蜜如何保存？（點擊下圖看清👇👇👇）

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有些蜂蜜會結晶，有些不會？蜂蜜結晶2大因素

蜂蜜結晶需滿足2個條件：

1. 環境氣溫低於13度

所以將蜂蜜儲放到雪櫃，就比較容易結晶化，另外，以台灣為例，因北部冬天氣溫較低，也比南部容易出現結晶現象。

2. 葡萄糖含量愈高，愈容易結晶

不同蜜源的蜂蜜，葡萄糖含量也不一樣；荔枝蜜、咸豐草蜜及百花蜜的葡萄糖含量較高，在台灣較普遍的龍眼蜜，葡萄糖含量則較少。

如果蜂蜜有添加人工果糖（非純蜂蜜），也較不會有結晶現象。

蜂蜜8大好處（按圖👇👇👇）

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蜂蜜結晶可以吃嗎？會影響營養嗎？

蜂蜜結晶還是可以食用，而且不影響蜂蜜的品質及營養價值。

隨著結晶程度的不同，蜂蜜的外觀也不一樣；有輕微結晶的蜂蜜，看起來像是底部有沉澱物，或中間混有雜質；完全結晶的蜂蜜則會如同果醬般濃稠，甚至完全不會流動。

蜂蜜結晶怎麼吃？3招品嘗結晶蜂蜜

1. 隔溫水加熱還原：使用40~50度的溫水隔水加熱，讓結晶蜂蜜漸漸還原為液體；需注意的是，若水溫超過50度以上，可能會破壞蜂蜜的酵素活性。

2. 當果醬直接塗抹：結晶蜂蜜的口感濃稠、綿密，適合當作果醬塗抹於吐司、麵包或餅乾上。

3. 加入溫熱飲料、常溫水中：用蜂蜜取代砂糖，加入溫熱茶飲、咖啡之中，或加入常溫水，製成蜂蜜水。

如何分辨蜂蜜真假？

如何分辨蜂蜜真假？（Hello醫師授權使用）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：蜂蜜結晶正常嗎？可以吃嗎？3招品嘗結晶蜜！一表看懂蜂蜜真假】

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