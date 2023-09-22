慘！曾為約會休店　新蒲崗餐廳老闆貼告示稱脫單失敗　街坊齊安慰

問世間情是何物，直教餐廳老闆放棄開店做生意？新蒲崗一家日式餐廳的老闆早前貼告示通知街坊，表示因要與「特權密友」到迪士尼樂園約會，為了「脫單」決定休店1天，獲得街坊關注及打氣。可惜隔了2星期，老闆再於店門「宣布」，指到樂園及行沙灘表白後，獲得對方以4字拒絕，失望又悲傷之下決定再次休店。不少街坊看到告示也紛紛留言安慰老闆，在告示的空白位置寫上打氣字句，非常窩心。



新蒲崗日式餐廳「三井や」的老闆早前貼告示通知街坊，表示因要與「特權密友」到迪士尼樂園約會，為了「脫單」決定休店1天，獲得街坊關注及打氣。（fb「三井や（新蒲崗）」圖片）

繼早前受前度邀請參加婚禮而休業1天後，新蒲崗日式餐廳「三井や」本月初再次在店門貼出告示，稱終於等到1名「特權密友」相約到迪士尼樂園遊玩，因此決定休業1天，更在告示上寫上「跪求脫單成功」的願望。街坊得知老闆的好消息也一同集氣，寫上打氣及鼓勵字句，「出pool請食飯」、「下個月擺酒！」，老闆其後亦在專頁回應稱，「我都想擺酒啊，如果擺到一定請晒你哋飲」。

可惜相隔約2星期，店主再次貼出「悲報」，表示「自從去完迪士尼，行完沙灘表白後，最終得到4個字，原來一切只是『一場誤會』」。他悲傷表示9月20日需休店1天，稱要「去少林寺出家」，並在告示旁貼出「未曾酒醉已清醒，未曾相愛已無情」的字句，又希望街坊能留言安慰，苦笑稱「事實證明我可以專心工作冇人吼」。

隔了2星期，老闆再於店門「宣布」，指到樂園及行沙灘表白後，獲得對方以4字拒絕，失望又悲傷之下決定再次休店。（fb「三井や（新蒲崗）」圖片）

一眾密切關注餐廳老闆「脫單之旅」的街坊看到消息也感可惜，紛紛寫上安慰字句打氣，「加油，下個更可愛」、「拍拖結婚唔係人生嘅終點」、「快啲返嚟，我想食嘢呀」、「同你講『一場誤會』好過同你講『你諗多咗』」。亦有人大讚餐廳老闆懂得宣傳，「似愛情小說，有追看性！建議將整幅門面玻璃改做留言板，咁新蒲崗多咗個打卡位」。