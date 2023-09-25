年齡歧視！38歲主婦求職問福利待遇　經理嫌老嘲諷1句話掀熱議

年齡與工作能力無關，更不應成為歧視理由！內地有家庭主婦想重返職場卻困難重重，應徵某公司時只因問「有保險嗎？」惹來對方不滿，更被罵「不招廢材」，認為她年紀只配找月薪數千的職位，今她感嘆求職困難。對話曝光後，經理惹來網民批評「這簡直是侮辱啊」、「有家庭有孩子的人才會更努力工作」；不過亦有人承認在家太久會脫節，難免影響職場競爭力，「這種現象真的讓人很無奈」。



內地有家庭主婦應徵時詢問福利待遇，公司經理不滿下被懟「不招廢材」，更嘲諷其年紀只適合月薪數千的職位。（《三十而已》劇照）

內媒報道，遼寧有名38歲家庭主婦日前想重返職場，網上求職卻慘遭他人歧視。從當事人和公司經理對話可見，女子先是有禮詢問招人事宜，並問道「有保險嗎？」，但對方突然稱「有，但不能給你這種上來就提條件的人才提供」，還盼她能另覓高就。女子不解為何詢問福利等於提條件，反指對方「沒這心態，別招聘」。其後對方語出驚人稱「不招廢材」，還揶揄像事主38歲的年紀，「幾千塊的工資應該還能有要你的地方」。

女子表示她畢業於2009年，要照顧孩子的緣故，所以在家待了6年，直至日前才開始在網上求職，可惜多次投送履歷都「石沉大海」，感嘆相隔多年再找工作確實不容易，不過是次經歷亦讓她了解職場原來有這般嚴重的年齡歧視，誓言會堅定不受這群人影響。

網民批評事件離譜，「打工人何苦為難打工人」、「為什麼不能問待遇？無法理解」、「這簡直是侮辱啊」、「哪家公司避避雷」、「看這素質，這種公司也沒什麼前途」、「鼓勵生育先解決職場歧視」；有留言認為只要有能力勝任崗位，誰都不應被歧視，「有家庭有孩子的人才會更努力工作，因為他們必須承擔家庭責任」。

不過有人就承認工作空窗期太長，的確會削弱競爭力，「這種現象真的讓人很無奈」、「既過了笑嘻嘻替人跑腿端茶倒水學東西的年紀，又沒有這個年紀應該有的履歷和成績」、「主要是空窗幾年，真的挺沒安全感的」。

（綜合）