爽爆！求職者見工慘被HR刁難　部門大佬睇唔過眼　2句秒KO勁霸氣

這樣的HR，算不算「揸住雞毛當令箭」？日前有求職者分享面試經歷，當時需要同時見部門主管和HR（人事部職員），但過程中卻被HR無禮對待，除了批評他的學歷，還稱「你唔值呢個價」，其態度惹來同場部門主管不滿，當場反斥HR，，「話值唔值係佢決定唔係個HR話事」，其後更要對方離開，獨自進行餘下面試。不少網民直斥該名HR的舉動，「又落唔到你袋，何必呢？」，亦有人大讚該名主管為人格局大、有霸氣，相信當他的下屬定會「學到好多嘢」，更覺得「很暖心」。



有求職者面試時被HR無禮對待，沒料到同場的部門主當面表示不滿，用2句話擊退惡搞HR。（《我們與惡的距離》劇照）

該求職者在Facebook奴工處以「見工被HR刁難，個部門大佬竟然趕咗HR出去」為題發帖，稱「唔知算唔算暖心事」，表示有次面試時，需要同時會見HR和部門主管，但就形容「HR把口都幾衰」，過和中不只被對方評頭品足學歷，更直言樓主「唔值呢個價」，亦提出明顯是為難人的問題。

同場的部門主管看不過眼，竟直接在樓主面前指責該名HR，「值唔值係我決定，唔係HR話事」，更明言「專業工種唔需要你見」，隨後請對方離開。樓主補充，當時HR「面都黑埋」離開面試室，而在稍後過程部門主管都很尊重和有禮地提問，最後更聘用他，惟因樓主有獲另一份更好的工作取錄，故無接受該公司聘用。

部門主管當面指責HR，「值唔值係我決定，唔係HR話事」，更稱「專業工種唔需要你見」，隨後請對方離開。（《藍色海洋的傳說》劇照）

對於樓主在面試過程中被HR故意刁難，網民都覺得過份，直言是「影衰同行」，「HR原意係為公司搵到適合嘅人，唔知由幾時開始，變咗外行管內行、專門埋沒人才」、「雖然係HR職責， 但係做過龍又落唔到你袋，何必呢？」；亦有留言嘲諷「HR：唔刁下你，我點磨到Lunch收工？」。

有人大讚部門主管敢言，羨慕他的下屬，「好老細難求呀」、「上司格局夠大，跟佢做嘢實學到好多嘢」、「暖心故事」、「大快人心」；另有網民覺得只是HR和部門主管的「大龍鳳」，「典型唱雙簧戲份」、「部門大佬出個Offer仲低過HR，兩個夾理做場戲」。