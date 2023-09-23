簡單卻美好！2男童對KFC食品慶生許願照瘋傳　惹哭網民：朋友真好

慶祝生日方式很多，未必需要豪華大蛋糕、鬧哄哄的生日派對，最動人的可能是有誰在場。近日網上流傳照片，有2名男童在快餐店內慶生，眼前包括寫有「KFC」肯德基炸雞的飲品，而「壽星仔」戴上生日帽對着蠟燭許願，笑逐顏開。只是2份餐點加1點燭光，但有交心好友在旁送上真誠祝福，一切簡單而美好。照片中的溫馨感動溢於言表，令網民感觸不已，「睇到我都眼濕濕」、「童年的滿足」。



近日網上流傳，有2名男童在快餐店慶生，照片中的溫馨令不少網民感動不已。（網上圖片）

該組照片近日於內地及香港多個社交平台流傳，翻查資料，早有網民於9月13日在微博分享，地點疑為內地，由食客在快餐店內所拍攝。從照片可見，2名身穿運動服的男童在快餐店慶生，他們坐到店內的角落，桌上放着汽水、漢堡、薯條等，還點上了1支蠟燭，而汽水杯上看到「KFC」字樣。

「壽星仔」頭戴生日帽，正「肉緊」地雙手合十對着蠟燭許願，其後面向為他慶生的友人露出由心而發的笑容，在燭光映襯下更顯溫馨。

照片雖平凡簡單，卻充滿感動和美好，亦令不少網民為之動容，很多人高呼感動，「從小有一個發小真是人生一大幸事」、「呢個笑容，乜都扺哂」、「這次經歷這倆小朋友應該能記一輩子」。

也有人感慨表示，「生日蛋糕哪裏都有，蠟燭哪裏都有，人不知道有幾個」、「生日在哪里慶祝和吃什麽從來都不是重點，有這麽一個特意準備生日帽和蠟燭的好兄弟，這個生日一定很開心」。