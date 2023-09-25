iPhone 15｜鈦合金邊框會甩色？Apple官網教這樣解決反被嘲割韭菜

這次全新 iPhone 15 系列的推出，除了全面轉用 Type-C 插口和充電線，iPhone 15 Pro和 iPhone 15 Pro Max 使用了的鈦合金也成了眾人熱議的一點。這是 Apple 首次在 iPhone 手機使用鈦合金材質，讓機身更輕盈、強度及耐用度也更好。



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鈦合金機身看起來很有高級感，但就在 Apple 發佈會後，網上瘋傳好幾張實體照顯示，鈦合金邊框沾滿指紋，似乎還有點「甩色」，讓不少網友瞬間嚇傻，尤其對於有潔癖或強迫症的朋友們來說，應該看著照片都會覺得抓狂吧！

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對此，Apple 近日在官網更新了關於清潔 iPhone 15 系列手機的資訊。當中寫道，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 這兩款機型在觸碰到皮膚油脂時，可能會暫時改變改變鈦合金邊框的顏色。不過，只需要使用柔軟、帶有一點濕度且不起毛的布擦拭它，就能恢復原來的顏色及外觀。也就是說，若套上手機殼，不讓機身接觸到皮膚的油脂，也能避免讓手機沾指紋及變色。

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對此，微博上有網友嘲諷這是 Apple 割韭菜的套路，留言指之後官方還可能推出清理邊框服務，或賣專用擦紙。還真別說，Apple 之前就已經推出了專門擦拭旗下產品的布，但不少果粉們嘴上說嫌棄，身體卻還是很誠實的~ 那麼，你會入手這次的iPhone 15系列嗎？

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