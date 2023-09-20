iPhone 15系列有新功能　可設定充電不超過80%　大幅降低電池耗損

蘋果在iPhone 15和iPhone 15 Pro機型中引入了全新的電池健康設備，允許用戶在日常充電時將充電上限設置為80%。



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這一功能在「設定」→「電池」→「電池健康與充電」→「最佳化電池充電」下有三個選項：優化電池充電、不優化和80%限制。

根據蘋果官方支持文檔，裝有iOS 13及更高版本的iPhone支援「最佳化電池充電」，會學習用戶的日常充電習慣，但在某些情況下，iPhone將暫緩充電至80%以上。

而選擇「80%限制」則是在所有情況下，都限制充電至80%。此外，iPhone 15機型在「設定」-「一般」-「關於本機」界面可以看到手機電池的生產日期、初次使用時間以及循環次數。

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