iPhone 15 Pro拿起來會比「實際重量」感覺更輕？背藏這科學原理

有句話說:「感覺」永遠都是最主觀的。那麼,當眾多人都驚訝於新出的 iPhone 15 Pro 比它真正的重量感覺要輕時,我們就不得不提一下蘋果在設計這款手機時是怎麼玩弄「感覺」的!



在最新的發布會上,蘋果公司大肆宣傳了 iPhone 15 Pro 的重量減輕,這主要歸功於將原本的不銹鋼框架更換為鈦合金框架。

拿上手時iPhone 15 Pro有明顯變輕?原來和這設計有關

+ 17

但令人好奇的是,即使這款新手機實際上只比前一代減輕了19克(約輕了9%),在場的每個人,包括3C專家,都表示他們能真切地感受到這份「輕盈」。

為什麼會這樣呢?原來,這背後的科學原理是「轉動慣量」或「角質量」。這兩個術語用來描述讓一個物體繞其任一軸線旋轉所需的力矩。當物體的重量「更偏向中心」時,它需要的旋轉力就會變小。反之,如果物體的重量集中在邊緣,就需要更大的力量來旋轉它。

由於手機的框架位於邊緣,因此所有的重量都集中在外側。蘋果公司減輕了手機框架的重量,也就減少了旋轉它所需的力矩,即使實際的質量減少並不大。

而在你操作手機時,轉動和扭曲它所需的力量也會影響你對其重量的感知。根據 Dr. Drang的計算,由於從不銹鋼切換到鈦合金時質量的減少幾乎完全發生在手機的邊緣,所以轉動慣量應該比質量均勻減少時減少更多。

由於鈦材質主要減輕了手機邊緣的質量,使轉動慣量顯著減少,因此使用者在操控手機時可以更加主觀地感受到14-15%的差異。

這樣一來,這19克的減重就能在我們的感官上產生14-15%的「輕飄飄」效果,這也是一個更合理的、可以被主觀感知到的數量。

當然,Dr. Drang 也提到他的解釋中包含了一些估算,但這足以解釋這一神奇現象的發生。所以,下次當你困惑 iPhone 15 Pro 比它的實際重量還輕的時候,你就知道這背後其實有科學依據啦!

參考出處:1..iPhone 15 Pro weight mystery solved: Why it feels lighter than it is

延伸閱讀:iPhone 15全面改用USB-C!蘋果推「1小物」惹網民反感:也太貴了

+ 8

【本文獲「明日科學」授權轉載。】