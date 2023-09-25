iPhone 15最愛顏色、機型曝光　新系列這改動令Android用戶想倒戈

iPhone 15預購開跑，台灣人會怎麼選擇買哪個款式？一張圖解析市場偏好。



蘋果（Apple）在秋季發表會推出iPhone 15系列，共有iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone Pro、iPhone Pro Max共4款機型，並在9月22日開賣。全台灣最大蘋果經銷商德誼數位，則是在今年成為iPhone新機線上預購的經銷商，提前於15日就在網路門市展開預購。

德誼數位總經理黃麗容分享，「在今年預購開跑的2小時內，Pro系列就被搶光，反應非常熱烈！」她預估，今年的銷量會比過往增加2成以上。

黃麗容表示，iPhone 15預購一開跑，2小時內Pro系列就被搶光，反應非常熱烈。她預估，今年的銷量會比過往增加2成以上。（德誼數位）

為何想換iPhone 15？2千份問卷揭秘台灣消費者怎麼想

在iPhone 15正式開賣之前，德誼數位也發出了2000份問券，了解在今年想換新機的台灣消費者是被什麼樣的新功能、新款式所吸引？

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發現1：第一波消費者，8成要買iPhone Pro與Pro Max

在這一份調查中，會發現偏好購買iPhone Pro與Pro Max的消費者，佔比8成以上，而選擇iPhone 15與15 Plus的民眾則不到2成。事實上，在去年的iPhone 14系列預購階段，德誼數位就有發現這樣的趨勢，在當時僅有不到1成的消費者預購iPhone 14與14 Plus。

「在這幾年，從iPhone 12、13、14，購買Pro的佔比都很高，」黃麗容說。儘管在今年上半年，手機出貨量衰退6%，創下10年來新低，但她認為從趨勢看來高階手機的銷售正在上升。

發現2：粉色需求得人心，「一般版」需求微幅提升

以德誼數位所分享的數據看來，今年台灣消費者偏好購買一般版（iPhone 15、Plus）手機的佔比，有比去年微幅提升。其中，有16%的消費者標示「顏色夠美就想買」。而在偏好的顏色之中，有高達將近4成的台灣民眾偏好粉色，顯見Apple這一次以粉嫩色系為主的外型，確實獲台灣客群青睞。

發現3：終於改用Type-C，讓Android使用者都想倒戈

在今年，iPhone 15系列最亮眼的更新之一，就是正式擺脫Lightning充電埠，改為加入Type-C陣營。這一項改變也讓台灣消費者埋單。在德誼數位的調查中，無論是選擇偏好選擇高階或是中階iPhone的消費者，都認為在iPhone 15系列手機中，最喜歡的特色亮點是改用Type-C充電埠。

黃麗容認為，近期Apple也陸續在MacBook、iPad中導入Type-C充電埠，因此部分消費者手上也已經有相關配件，自然對於這樣的改變接受度更高。也由於Type-C充電埠能與Android系統配件通用，在本次的問卷調查中，也能看到有16%的Android手機使用者，打算在此時跳槽iPhone手機。

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