iPhone 15粉紅色機超靚！台網紅莫莉一拎實機激讚：手不會發炎了

蘋果iPhone 15全系列於香港時間13日凌晨1時正式亮相，台灣時尚網紅莫莉也在場分享拿到實機的最新手感，尤其這次更換成鈦金屬的材質，讓她相當驚喜：「（手）再也不會發炎！」而最受女性客群注目的粉紅新色，也是美得讓她激動不已：「我真的覺得這是有史以來最時髦最高級的iPhone！」



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莫莉受邀參加iPhone 15發表會，第一時間曝光細節及實體顏色，大讚iPhone 15這次將手機換成鈦金屬材質，不只外型時髦度飆升，拿起來手感更是明顯變輕，驚喜直呼：「真的手不會發炎了姊妹們！」不只如此，這次新色也是滿滿的多巴胺色，包括藍、綠、粉、黃，還有基本款的黑、白、鐵灰、深藍，莫莉曝光粉色實體照狂讚：「本尊完全是高級粉！」

對於這次的鈦金屬材質，莫莉可說是相當滿意，直言：「iPhone 15 Pro 竟然是鈦金屬材質了！！！我真的覺得這是有史以來最時髦最高級的iPhone 了！！！天啊四款鈦金屬本尊高級到我無話可說，這跟以往的金色銀色質感完全不同！！！這是進擊的鈦金屬質感顏色！！！」

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