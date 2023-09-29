中秋節｜從出生月份看出你的中秋運程　這個月出世「賞月」招好運

中秋節某些月份出生的人，或許在這個節日，會有著驚人的好運加持。日本網站「ananweb」就分析十二個月份出生的人，最近的運勢走向如何。



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一月出生

雖然進入繁忙時期，被許多工作和雜務追著跑，不過也因此能過上充實的生活。在忙碌完後，記得要好好犒賞自己。29日星期五購物會得到意外收穫。

二月出生

運氣爆棚的一周！可以盡情期待有什麼好消息突然出現，為往後的生活增添不同的色彩。如果有什麼感興趣的事情，不妨積極參與。

三月出生

這時期容易和人產生誤會，與其期待自然化解，不如親自找上對方說清楚找明白。平時寫MAIL或傳訊息時，最好也先再三確認。

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四月出生

這一周似乎會受到好運眷顧，從一成不變的生活中，找到一條新的方向。在嘗試改變的過程中，或許就會有什麼奇蹟發生。

五月出生

看似日復一日的生活，其實如果用心品味，就能發現還是有一些不太一樣的地方。如果懂得珍惜當下，也會天助自助，得到上天的恩惠降臨。

六月出生

最近會遇到不少有趣的委託，讓人感到格外興奮，也會對自己產生信心，過著充實的生活。平時吃好睡好很重要，上班上學前慢跑運動一下，也有開運效果。

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七月出生

本來就受到感情運眷顧的你，這一周或許能得到對方的更加倍呵護。雖然不壞，不過自己也要懂得適可而止，避免一時沖昏頭失去判斷了。

八月出生

由於運勢起伏不定，使得自己可能需要加以調整，會是比較辛苦的地方。不過如果能做好仔細規劃，就能快速重整，度過充實的一周。

九月出生

在平時累積許多疲勞和壓力下，需要好好休整一下，以防這些情緒一口氣炸鍋。紀錄每天睡眠跟吃東西的狀況，也是個調整的好方法。

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十月出生

在冒險運正旺的狀況下，即使是稍微有點風險的挑戰，也值得嘗試看看。或許在過程當中，就能讓自己有所突破。就能讓自己有所突破。不過金融方面的投資等，還是必須多加慎重。

十一月出生

即使是不擅長的事情，不妨也在本周試著努力看看。只要能發揮韌性，也許到了某個關鍵處，就會突然豁然開朗，不擅長的事情也能變得享受。

十二月出生

閃閃發光的人生寶物，或許就在日常生活中。好比得到他人的鼓勵，或者偶然聽到路人的話，瞬間得到靈感等等。在週末賞月，更是有著療癒效果。

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本週運勢前三名排行：

第三名：六月生

採取開放的態度，就能夠得到許多關愛。

第二名：四月生

保持樂觀積極的心情，就能將開運的按鈕掌握在手中。

第一名：二月生

影劇能給人力量！只是找個新上映的電影或戲劇來看，就能夠產生努力奮鬥的積極心態。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】