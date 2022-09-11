林襄中秋例牌性感派福利 著灰色鬆身背心散熱 胸下紋身成功搶fo
撰文：聯合新聞網
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9月10號是中秋節，不少台灣人會選擇烤肉團聚，台灣啦啦隊女神林襄也特地PO出一張烤肉照，結果火辣的尺度讓網友都覺得快走光了。
林襄分享的中秋烤肉照，只見她上半身穿著一件寬鬆灰色背心，一個微前傾胸前春光大外露，傲人的E cup都快呼之欲出，側乳更是展露無遺，連她腰部的刺青都能看到，網友見到這樣性感的美照，紛紛直呼「太猛了」、「這張圖，我可以」、「這還烤得下去嗎」、「中秋節多了一點奶香味」，有網友擔心露點，她親回應「有安全措施啦」。
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